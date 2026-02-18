Рейтинг@Mail.ru
Курсы по здоровью и психологии заработали почти 45 млрд рублей в 2025 году
18.02.2026
Курсы по здоровью и психологии заработали почти 45 млрд рублей в 2025 году
Курсы по здоровью и психологии заработали почти 45 млрд рублей в 2025 году
Курсы по здоровью и психологии заработали почти 45 млрд рублей в 2025 году

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Курсы по темам здоровья и психологии заработали почти 45 миллиардов рублей за 2025 год в РФ, сообщает "Газета.ru" со ссылкой на исследование GetCourse и Pressfeed.
По данным Pressfeed, в 2025 году здоровье заняло первое место в рейтинге крупных тем по количеству запросов СМИ - 3036 запросов, что сопоставимо с уровнем 2024 года (3214 запросов). Отмечается, что психология в прошлом году году заняла пятое место по числу запросов СМИ - 2003, по сравнению с 2024 годом интерес журналистов к теме вырос на +30%. Сообщается, что в рейтинге медийных профессий врачи и фармацевты также находятся на первом месте, а психологи - на пятом. В настоящее время психологи комментируют не только личные отношения, но и различные социальные процессы.
"Аналитика GetCourse показывает, что вместе с медийным фокусом растет и спрос на онлайн-форматы образования. В 2025 году онлайн-школы по направлению "Здоровье и фитнес" заработали 25 миллиардов рублей оборота. Студенты обучались на курсах по медицине, спорту, здоровому образу жизни, включая дополнительное профессиональное образование в этих областях - повышение квалификации врачей, нутрициологию и так далее", - говорится в сообщении.
Кроме того, направление "Здоровье и фитнес" вошло в число ниш с самым быстрорастущим оборотом с мая по ноябрь 2025 года и показало рост +30%. Добавляется, что оборот ниши "Психология и отношения" в прошлом году составил 19,5 миллиарда рублей - речь идет о курсах по психологической самопомощи, коучингу, отношениям, а также программы повышения квалификации психологов.
"Мы видим, что интерес редакций (а значит, и запрос читателей) к здоровью и психологии соответствует росту рынка онлайн-курсов по этим темам. Здоровье и психология стали одними из ключевых точек входа экспертов в публичное поле, поэтому усиливается запрос аудитории на обучение. В то же время интерес к психологической повестке нормализует обращение за профессиональной и самопомощью, в том числе через онлайн-курсы", - приводятся слова директора по внешним коммуникациям GetCourse Дарьи Наумовой.
Подчеркивается, что абсолютным лидером по динамике за 2025 год стало направление "Саморазвитие и личностный рост", где оборот с мая по ноябрь 2025 года вырос на 45%.
