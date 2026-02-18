Рейтинг@Mail.ru
Кумпилов поучаствовал в заседании Государственного Совета – Хасэ РА
Республика Адыгея
 
10:11 18.02.2026
Кумпилов поучаствовал в заседании Государственного Совета – Хасэ РА
Кумпилов поучаствовал в заседании Государственного Совета – Хасэ РА
Кумпилов поучаствовал в заседании Государственного Совета – Хасэ РА
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в LIV заседании Госсовета – Хасэ РА, провел сессию председатель ГСХ РА Владимир Нарожный, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 18.02.2026
мурат кумпилов
Республика Адыгея, Мурат Кумпилов
Кумпилов поучаствовал в заседании Государственного Совета – Хасэ РА

Мурат Кумпилов принял участие в заседании Государственного Совета – Хасэ РА

Мурат Кумпилов
Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Мурат Кумпилов. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в LIV заседании Госсовета – Хасэ РА, провел сессию председатель ГСХ РА Владимир Нарожный, сообщает пресс-служба регионального правительства.
На повестке дня у парламентариев было более 50 вопросов, касающихся бюджетного процесса, гражданской обороны, регулирования земельных отношений, обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и других сфер.
В рамках заседания депутаты заслушали отчет об итогах деятельности МВД по Республике Адыгея за 2025 год.
Как сообщил докладчик, в прошлом году МВД по РА во взаимодействии с другими правоохранительными органами и органами исполнительной власти удалось удержать криминогенную ситуацию под контролем. Всего за минувший год на территории республики зарегистрировано 3759 преступлений, что на 16,5% меньше, чем в 2024 году.
Достигнуты положительные результаты по раскрываемости наркопреступлений, противодействию незаконному обороту оружия, пресечению коррупционных проявлений.
Комментируя выступление, Кумпилов отметил эффективную работу МВД по Республике Адыгея и выстроенное межведомственное взаимодействие.
"Мир и стабильность в регионе позитивно влияет на все социальные и экономические процессы, в том числе – на состояние инвестиционного климата в республике. Перед министерством внутренних дел по Республике Адыгея стоит очень много новых задач, с которыми мы ранее не сталкивались, и вы успешно их решаете. Взаимодействие с органами исполнительной власти и органами правоохранительного блока выстроено на высочайшем уровне", – сказал глава Адыгеи.
Далее депутаты приняли ряд законов республики. Так, принята поправка в Закон Республики Адыгея "Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", согласно которой дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, принимавшие участие в специальной военной операции, получают преимущественное право на обеспечение жильем перед другими очередниками.
Еще один закон вводит в действие на территории Республики Адыгея эксперимент по предоставлению услуг гостевых домов. Его цель – легализовать деятельность в регионе таких объектов размещения. С сентября 2026 года будет запрещено предоставление услуг гостевыми домами, не включенными в реестр. Инициатива о проведении эксперимента на территории республики была внесена Госсоветом – Хасэ РА и одобрена Госдумой. Всего эксперимент охватит 21 субъект РФ и федеральную территорию "Сириус".
Также парламентарии рассмотрели законодательные инициативы и обращения законодательных органов субъектов Российской Федерации и приняли ряд положительных отзывов на проекты федеральных законов.
Мурат Кумпилов - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
Кумпилов дал поручения по ремонту соцобъектов в Адыгее
13 февраля, 16:32
 
Республика АдыгеяМурат Кумпилов
 
 
