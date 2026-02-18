Рейтинг@Mail.ru
Гутерреш с его позицией по Украине мешает урегулированию, заявила Захарова - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:00 18.02.2026 (обновлено: 13:09 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/zakharova-2075179668.html
Гутерреш с его позицией по Украине мешает урегулированию, заявила Захарова
Гутерреш с его позицией по Украине мешает урегулированию, заявила Захарова - РИА Новости, 18.02.2026
Гутерреш с его позицией по Украине мешает урегулированию, заявила Захарова
Генсек ООН Антониу Гутерреш с его позицией об "уважении территориальной целостности Украины" мешает урегулированию конфликта, ему стоит оставить личные взгляды... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T13:00:00+03:00
2026-02-18T13:09:00+03:00
украина
россия
антониу гутерреш
мария захарова
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_72af7e4de92f32fa9e5e00e12140c50d.jpg
https://ria.ru/20260218/ryutte-2075180561.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/08/1837277354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d566731a850b59690469b57fc9006c2f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, антониу гутерреш, мария захарова, оон
Украина, Россия, Антониу Гутерреш, Мария Захарова, ООН
Гутерреш с его позицией по Украине мешает урегулированию, заявила Захарова

Захарова: Гутерреш с его заявленной позицией по Украине мешает урегулированию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш с его позицией об "уважении территориальной целостности Украины" мешает урегулированию конфликта, ему стоит оставить личные взгляды при себе, пока он на этом посту, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В очередной раз мы вынуждены обратить внимание на неприкрыто ангажированные подходы руководства секретариата ООН к анализу правовых аспектов украинского кризиса... Генеральный секретарь явно действует с превышением полномочий, и, помимо превышения полномочий, он действует против урегулирования конфликта... Заявления Гутерреша выходят далеко за рамки его административного функционала", - сказала Захарова на брифинге в среду.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
МИД прокомментировал заявления Рютте об оружии для Киева
Вчера, 13:02
 
УкраинаРоссияАнтониу ГутеррешМария ЗахароваООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала