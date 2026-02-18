https://ria.ru/20260218/zakharova-2075179668.html
Гутерреш с его позицией по Украине мешает урегулированию, заявила Захарова
Гутерреш с его позицией по Украине мешает урегулированию, заявила Захарова
Генсек ООН Антониу Гутерреш с его позицией об "уважении территориальной целостности Украины" мешает урегулированию конфликта, ему стоит оставить личные взгляды... РИА Новости, 18.02.2026
украина, россия, антониу гутерреш, мария захарова, оон
Гутерреш с его позицией по Украине мешает урегулированию, заявила Захарова
