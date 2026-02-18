Рейтинг@Mail.ru
Техника ВСУ, закупленная Японией, будет законной целью, заявила Захарова
12:57 18.02.2026 (обновлено: 13:09 18.02.2026)
Техника ВСУ, закупленная Японией, будет законной целью, заявила Захарова
Техника для ВСУ, закупленная на японские деньги, станет законной целью для ВС России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:57:00+03:00
2026-02-18T13:09:00+03:00
вооруженные силы украины
россия
япония
мария захарова
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины, россия, япония, мария захарова, вооруженные силы рф
Вооруженные силы Украины, Россия, Япония, Мария Захарова, Вооруженные силы РФ
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Техника для ВСУ, закупленная на японские деньги, станет законной целью для ВС России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Техника, которая на японские деньги будет поставлена ВСУ, станет очередной мишенью, целью для подразделений ВС России", - отметила Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Захарова иронично высказалась об участниках Мюнхенской конференции
Вчера, 12:19
 
Вооруженные силы УкраиныРоссияЯпонияМария ЗахароваВооруженные силы РФ
 
 
