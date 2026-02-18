Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала идеи Запада по урегулированию на Украине - РИА Новости, 18.02.2026
12:51 18.02.2026 (обновлено: 13:09 18.02.2026)
Захарова прокомментировала идеи Запада по урегулированию на Украине
Захарова прокомментировала идеи Запада по урегулированию на Украине - РИА Новости, 18.02.2026
Захарова прокомментировала идеи Запада по урегулированию на Украине
Если на Западе и в Киеве считают, что Москва поставит на паузу военные действия и будет наблюдать за перевооружением Украины, то пусть у себя поищут таких... РИА Новости, 18.02.2026
киев
москва
мария захарова
украина
россия
киев
москва
украина
россия
киев, москва, мария захарова, украина, россия
Киев, Москва, Мария Захарова, Украина, Россия
Захарова прокомментировала идеи Запада по урегулированию на Украине

Захарова раскритиковала ожидания Запада приостановки СВО ради перевооружения ВСУ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Мария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Если на Западе и в Киеве считают, что Москва поставит на паузу военные действия и будет наблюдать за перевооружением Украины, то пусть у себя поищут таких дураков, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Они что считают, что Россия будет ставить все на паузу и наблюдать, как будет вооружаться киевский режим? Мало того, еще и не считаясь с потерями, в том числе со своей, с киевско-режимной стороны. Нет, ну, это им, конечно, надо дураков у себя где-то поискать для реализации таких решений", - заявила Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Захарова рассказала о попытках противников переговоров сорвать процесс
КиевМоскваМария ЗахароваУкраинаРоссия
 
 
