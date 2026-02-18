Рейтинг@Mail.ru
Захарова оценила заявление Макрона о свободе слова в интернете - РИА Новости, 18.02.2026
18:07 18.02.2026
Захарова оценила заявление Макрона о свободе слова в интернете
Захарова оценила заявление Макрона о свободе слова в интернете
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова президента Франции Эммануэля Макрона, что свобода слова в интернете - это "полная чушь",... РИА Новости, 18.02.2026
в мире
франция
россия
нью-дели
мария захарова
эммануэль макрон
ангела меркель
франция
россия
нью-дели
В мире, Франция, Россия, Нью-Дели, Мария Захарова, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель
Захарова оценила заявление Макрона о свободе слова в интернете

Захарова с иронией оценила заявления Макрона о свободе слова в интернете

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова президента Франции Эммануэля Макрона, что свобода слова в интернете - это "полная чушь", входят в ее личный рейтинг откровений.
Макрон во время своего выступления во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью-Дели в среду назвал "полной чушью" свободу слова в интернете при условии отсутствия прозрачности в алгоритмах социальных сетей, так как, по его мнению, пользователей скрытно направляют от одного "ненавистнического" материала к другому.
"Многие догадывались об этой тайне Эммануэля, которая заняла третье место в моем личном рейтинге откровений", - написала Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат уточнила, что первое место в ее рейтинге делят бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд, которые в 2022 году заявили, что не собирались выполнять Минские договоренности. Второе место занимает российская певица Алла Пугачева с рассказом, что ее брак с певцом Филиппом Киркоровым был ненастоящим, добавила Захарова.
"Надеюсь, что Макрон на этом признании не остановится", - заключила официальный представитель МИД.
В миреФранцияРоссияНью-ДелиМария ЗахароваЭммануэль МакронАнгела Меркель
 
 
