Захарова оценила заявление Макрона о свободе слова в интернете

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что слова президента Франции Эммануэля Макрона, что свобода слова в интернете - это "полная чушь", входят в ее личный рейтинг откровений.
Макрон во время своего выступления во Всеиндийском институте медицинских наук в Нью-Дели в среду назвал "полной чушью" свободу слова в интернете при условии отсутствия прозрачности в алгоритмах социальных сетей, так как, по его мнению, пользователей скрытно направляют от одного "ненавистнического" материала к другому.
«
"Многие догадывались об этой тайне Эммануэля, которая заняла третье место в моем личном рейтинге откровений", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Дипломат уточнила, что первое место в ее рейтинге делят бывший канцлер Германии Ангела Меркель и экс-президент Франции Франсуа Олланд, которые в 2022 году заявили, что не собирались выполнять Минские договоренности. Второе место занимает российская певица Алла Пугачева с рассказом, что ее брак с певцом Филиппом Киркоровым был ненастоящим, добавила Захарова.
"Надеюсь, что Макрон на этом признании не остановится", - заключила официальный представитель МИД.