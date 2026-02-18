Рейтинг@Mail.ru
Захарова назвала тему памятников воинам СССР неотделимой от темы геноцида - РИА Новости, 18.02.2026
16:48 18.02.2026
Захарова назвала тему памятников воинам СССР неотделимой от темы геноцида
Захарова назвала тему памятников воинам СССР неотделимой от темы геноцида
Захарова назвала тему памятников воинам СССР неотделимой от темы геноцида

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Тема сохранения памятников советским воинам неотделима от темы геноцида советского народа и холокоста, а борьба с ними в ряде стран - это "изничтожение международного права", объяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Тема памятников (борьбы с памятниками советским воинам в ряде стран - ред. ) неотделима от темы геноцида советского народа и темы холокоста. Во-первых, памятники ставили тем, кто спас все народы, жившие в Восточной Европе, от запланированного уничтожения", - сказала Захарова во время выступления на круглом столе в Российском военно-историческом обществе.
Она добавила, что ранее часть памятников была защищена двусторонними соглашениями России с другими странами, и борьба с ними - это "изничтожение международного права".
В МИД РФ отмечали, что страны Балтии, Польша и Украина продолжают сносить памятники советским воинам при поддержке ЕС и НАТО. Запад борьбой с мемориальными объектами пытается сцементировать русофобский фронт. В ведомстве, комментируя снос памятников, заявляли, что польские власти неблагодарные.
Президент России Владимир Путин в 2023 году отмечал, что после Второй мировой войны Польша получила значительные земли, ранее принадлежавшие Германии, именно благодаря СССР и позиции советского руководства.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
Захарова прокомментировала снос памятника солдатам-красноармейцам в Польше
28 января, 14:33
 
