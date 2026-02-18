https://ria.ru/20260218/zaharova-2075254703.html
Захарова назвала тему памятников воинам СССР неотделимой от темы геноцида
Захарова назвала тему памятников воинам СССР неотделимой от темы геноцида - РИА Новости, 18.02.2026
Захарова назвала тему памятников воинам СССР неотделимой от темы геноцида
Тема сохранения памятников советским воинам неотделима от темы геноцида советского народа и холокоста, а борьба с ними в ряде стран - это "изничтожение... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T16:48:00+03:00
2026-02-18T16:48:00+03:00
2026-02-18T16:48:00+03:00
в мире
россия
польша
восточная европа
мария захарова
владимир путин
российское военно-историческое общество (рвио)
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577675666_0:109:3060:1830_1920x0_80_0_0_13cca53cad3fc6a9e86da5722cde435e.jpg
https://ria.ru/20260128/zakharova-2070770664.html
россия
польша
восточная европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/17/1577675666_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_968e4dde2b91171a935bcfc2c003c16c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, польша, восточная европа, мария захарова, владимир путин, российское военно-историческое общество (рвио), евросоюз, нато
В мире, Россия, Польша, Восточная Европа, Мария Захарова, Владимир Путин, Российское военно-историческое общество (РВИО), Евросоюз, НАТО
Захарова назвала тему памятников воинам СССР неотделимой от темы геноцида
Захарова: тема памятников воинам ВОВ неотделима от темы геноцида народа СССР