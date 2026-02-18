Захарова назвала тему памятников воинам СССР неотделимой от темы геноцида

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Тема сохранения памятников советским воинам неотделима от темы геноцида советского народа и холокоста, а борьба с ними в ряде стран - это "изничтожение международного права", объяснила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.