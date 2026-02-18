Глава СПЧ назвал Вышинского настоящим бойцом

«

"Во-первых, он своим примером показал, что можно бороться до конца. Известно, что когда его посадили в тюрьму, ему же предлагали: ты признай вину, мы тебе небольшой срок дадим, потом амнистируем, уедешь в Россию или тут останешься жить. И он не согласился. Он был боец, настоящий боец. И он победил в конце концов. Он своим примером показал, что бороться можно и можно побеждать, и он показал, что не так легко киевскому режиму будет расправляться с журналистами", - сказал Фадеев в эфире радио Sputnik.