Глава СПЧ назвал Вышинского настоящим бойцом

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал бывшего исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" и члена СПЧ Кирилла Вышинского, которому в четверг исполнилось бы 59 лет, настоящим бойцом, победившим в борьбе с украинским режимом.
Вышинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа 2025 года в Москве. Девятнадцатого февраля ему исполнилось бы 59 лет.
"Во-первых, он своим примером показал, что можно бороться до конца. Известно, что когда его посадили в тюрьму, ему же предлагали: ты признай вину, мы тебе небольшой срок дадим, потом амнистируем, уедешь в Россию или тут останешься жить. И он не согласился. Он был боец, настоящий боец. И он победил в конце концов. Он своим примером показал, что бороться можно и можно побеждать, и он показал, что не так легко киевскому режиму будет расправляться с журналистами", - сказал Фадеев в эфире радио Sputnik.
"К сожалению, увы, эта тема не закрыта. И мы знаем в Прибалтике сколько случаев сейчас, когда сажают за фактически проявление свободы слова. Борьба продолжается. Я думаю, что долго ещё будет борьба. В этом отношении Кирилл нам всем пример, тот человек, которого мы должны помнить, потому что он показал, что борьба часто заканчивается победой, как он победил тогда в борьбе с украинским, киевским режимом", - добавил Фадеев.
В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
