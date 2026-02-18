Рейтинг@Mail.ru
Глава СПЧ назвал Вышинского настоящим бойцом - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:01 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/vyshinskij-2075316445.html
Глава СПЧ назвал Вышинского настоящим бойцом
Глава СПЧ назвал Вышинского настоящим бойцом - РИА Новости, 18.02.2026
Глава СПЧ назвал Вышинского настоящим бойцом
Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал бывшего исполнительного директора международной... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T21:01:00+03:00
2026-02-18T21:01:00+03:00
россия
прибалтика
украина
кирилл вышинский
валерий фадеев
служба безопасности украины
вгтрк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594595020_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_6cec8e0da568b40cb61b1793f6c904bd.jpg
https://ria.ru/20250823/vyshinskiy--2037124442.html
https://ria.ru/20250823/kiselev--2037123924.html
россия
прибалтика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594595020_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_d3b085eff9909598d987ee2a72a92191.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, прибалтика, украина, кирилл вышинский, валерий фадеев, служба безопасности украины, вгтрк
Россия, Прибалтика, Украина, Кирилл Вышинский, Валерий Фадеев, Служба безопасности Украины, ВГТРК
Глава СПЧ назвал Вышинского настоящим бойцом

Фадеев назвал Вышинского бойцом, победившим в борьбе с киевским режимом

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкКирилл Вышинский
Кирилл Вышинский - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Кирилл Вышинский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев назвал бывшего исполнительного директора международной медиагруппы "Россия сегодня" и члена СПЧ Кирилла Вышинского, которому в четверг исполнилось бы 59 лет, настоящим бойцом, победившим в борьбе с украинским режимом.
Вышинский скончался после тяжёлой и продолжительной болезни на 59-м году жизни 23 августа 2025 года в Москве. Девятнадцатого февраля ему исполнилось бы 59 лет.
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Захарова назвала Вышинского настоящим героем
23 августа 2025, 09:43
«

"Во-первых, он своим примером показал, что можно бороться до конца. Известно, что когда его посадили в тюрьму, ему же предлагали: ты признай вину, мы тебе небольшой срок дадим, потом амнистируем, уедешь в Россию или тут останешься жить. И он не согласился. Он был боец, настоящий боец. И он победил в конце концов. Он своим примером показал, что бороться можно и можно побеждать, и он показал, что не так легко киевскому режиму будет расправляться с журналистами", - сказал Фадеев в эфире радио Sputnik.

Глава СПЧ рассказал, что Вышинский, работая в Совете по правам человека, активно помогал соотечественникам, которых незаконно депортировали из других стран, в том числе прибалтийских, кроме того, именно он поднял вопрос о необходимости создания в России инструментов борьбы с русофобией.
"К сожалению, увы, эта тема не закрыта. И мы знаем в Прибалтике сколько случаев сейчас, когда сажают за фактически проявление свободы слова. Борьба продолжается. Я думаю, что долго ещё будет борьба. В этом отношении Кирилл нам всем пример, тот человек, которого мы должны помнить, потому что он показал, что борьба часто заканчивается победой, как он победил тогда в борьбе с украинским, киевским режимом", - добавил Фадеев.
В мае 2018 года, будучи руководителем агентства "РИА Новости - Украина", Вышинский был по надуманному предлогу задержан СБУ, а затем арестован. Провел в тюрьме на Украине 15 месяцев. После освобождения в рамках обмена в сентябре 2019 года вернулся к работе, был автором множества публикаций на сайте РИА Новости, возглавлял как главный редактор Радио Sputnik на русском языке, стал членом Совета по правам человека при президенте России, вел передачи на ВГТРК. Автор книги "Жил напротив тюрьмы… 470 дней в застенках Киева".
Дмитрий Киселев и Кирилл Вышинский - РИА Новости, 1920, 23.08.2025
Киселев назвал Вышинского примером высочайшего гражданского стандарта
23 августа 2025, 09:40
 
РоссияПрибалтикаУкраинаКирилл ВышинскийВалерий ФадеевСлужба безопасности УкраиныВГТРК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала