18.02.2026
23:04 18.02.2026
Во Внуково возможны корректировки в расписании рейсов
Во Внуково возможны корректировки в расписании рейсов
В аэропорту Внуково возможны корректировки в расписании рейсов на прилет и вылет из-за снегопада 19 февраля, все службы переведены в усиленный режим работы,... РИА Новости, 18.02.2026
снегопад в москве
внуково (аэропорт)
2026
снегопад в москве, внуково (аэропорт)
Снегопад в Москве, Внуково (аэропорт)
Во Внуково возможны корректировки в расписании рейсов

Из-за снегопада во Внуково могут изменить расписание полетов

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Аэропорт Внуково
Аэропорт Внуково
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Аэропорт Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. В аэропорту Внуково возможны корректировки в расписании рейсов на прилет и вылет из-за снегопада 19 февраля, все службы переведены в усиленный режим работы, сообщили в аэропорту.
"Аэропорт Внуково заранее готовится к работе в сложных погодных условиях. Все службы переведены в усиленный режим работы, обеспечен необходимый запас противогололедных реагентов, задействована дополнительная спецтехника и личный состав. В связи с погодными условиями возможны корректировки в расписании полетов как на прилет, так и на вылет", - говорится в сообщении.
Возможные корректировки в расписании связаны с расчисткой взлетно-посадочных полос и других территорий аэропорта, а также противообледенительной обработкой самолетов.
Аэропорт Внуково работает в штатном режиме
12 января, 18:56
 
Снегопад в МосквеВнуково (аэропорт)
 
 
