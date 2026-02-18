https://ria.ru/20260218/vnukovo-2075335933.html
Во Внуково возможны корректировки в расписании рейсов
Во Внуково возможны корректировки в расписании рейсов - РИА Новости, 18.02.2026
Во Внуково возможны корректировки в расписании рейсов
В аэропорту Внуково возможны корректировки в расписании рейсов на прилет и вылет из-за снегопада 19 февраля, все службы переведены в усиленный режим работы,... РИА Новости, 18.02.2026
Во Внуково возможны корректировки в расписании рейсов
Из-за снегопада во Внуково могут изменить расписание полетов