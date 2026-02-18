Рейтинг@Mail.ru
Венгрия ничем не обязана Украине, заявил Сийярто
15:02 18.02.2026
Венгрия ничем не обязана Украине, заявил Сийярто
Венгрия ничем не обязана Украине, потому что та не защищает Европу, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. РИА Новости, 18.02.2026
Венгрия ничем не обязана Украине, заявил Сийярто

Сийярто: Венгрия не обязана Украине, потому что та не защищает Европу

Петер Сийярто
Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 18 фев - РИА Новости. Венгрия ничем не обязана Украине, потому что та не защищает Европу, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Глава МИД Украины Андрей Сибига раскритиковал политику Будапешта, обвинив Сийярто в том, что "энергетические выгоды" вызвали у него амнезию.
"Россия не нападала ни на одну страну-члена ЕС. Украина защищает себя. Мы ничего не должны Украине. Наша безопасность гарантируется НАТО, а не Украиной", - написал Сийярто в ответ в соцсети Х.
Ранее Владимир Зеленский, выступая на втором дне Мюнхенской конференции по безопасности, хамски выразился в адрес премьер-министра Венгрии Орбана, заявив, что тот думает о росте своего живота, а не армии. В ответ Орбан заявил, что из-за таких заявлений Украина и не сможет вступить в ЕС.
Будапешт выступает против вступления Украины в Евросоюз, заявил Сийярто
