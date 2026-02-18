https://ria.ru/20260218/vengriya-2075224774.html
Венгрия ничем не обязана Украине, заявил Сийярто
Венгрия ничем не обязана Украине, потому что та не защищает Европу, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. РИА Новости, 18.02.2026
Венгрия ничем не обязана Украине, заявил Сийярто
