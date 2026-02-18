Рейтинг@Mail.ru
Источник: Турция не получала запрос на проведение переговоров по Украине - РИА Новости, 18.02.2026
13:32 18.02.2026 (обновлено: 13:34 18.02.2026)
Источник: Турция не получала запрос на проведение переговоров по Украине
Турция не получала запросы от сторон на проведение нового раунда переговоров по Украине, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. РИА Новости, 18.02.2026
в мире, турция, украина, женева (город), владимир мединский, мирный план сша по украине
В мире, Турция, Украина, Женева (город), Владимир Мединский, Мирный план США по Украине
Стамбул, Турция. Архивное фото
АНКАРА, 18 фев - РИА Новости. Турция не получала запросы от сторон на проведение нового раунда переговоров по Украине, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник.
Ранее глава российской делегации на переговорах в Женеве Владимир Мединский заявил, что новый раунд консультаций состоится в ближайшее время, однако не уточнил, в какой стране планируется его проведение.
"Пока таких запросов не было", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос, может ли Турция принять следующий раунд переговоров.
Мединский рассказал об итогах переговоров в Женеве
Мединский рассказал об итогах переговоров в Женеве
