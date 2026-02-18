https://ria.ru/20260218/turtsiya-2075190934.html
Источник: Турция не получала запрос на проведение переговоров по Украине
Турция не получала запросы от сторон на проведение нового раунда переговоров по Украине, сообщил РИА Новости турецкий дипломатический источник. РИА Новости, 18.02.2026
