В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности
В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности
Режим беспилотной опасности объявлен на всей территории Пензенской области, сообщил губернатор Олег Мельниченко. РИА Новости, 18.02.2026
В Пензенской области объявили режим беспилотной опасности
На территории Пензенской области объявили режим беспилотной опасности