"Торпедо" — "Драконы": смотреть онлайн матч КХЛ 18 февраля
Хоккей
Хоккей
 
18:30 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/torpedo-shankhayskie-drakony-smotret-onlayn-2075232000.html
"Торпедо" — "Драконы": смотреть онлайн матч КХЛ 18 февраля
"Торпедо" — "Драконы": смотреть онлайн матч КХЛ 18 февраля - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
"Торпедо" — "Драконы": смотреть онлайн матч КХЛ 18 февраля
"Торпедо" и "Шанхайские Драконы" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T18:30:00+03:00
2026-02-18T18:30:00+03:00
хоккей
шанхайские драконы
континентальная хоккейная лига (кхл)
торпедо
анонсы и трансляции матчей
2026
Хоккей, Шанхайские драконы, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Торпедо, Анонсы и трансляции матчей

"Торпедо" — "Драконы": смотреть онлайн матч КХЛ 18 февраля

Хоккей. КХЛ. "Шанхайские Драконы" (Шанхай) - СКА (Санкт-Петербург)
Хоккей. КХЛ. Шанхайские Драконы (Шанхай) - СКА (Санкт-Петербург)
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. "Торпедо" и "Шанхайские Драконы" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 18 февраля и начнется в 19:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
18 февраля 2026 • начало в 19:30
Закончен в OT
Торпедо НН
4 : 3
Шанхайские Драконы
05:54 • Василий Атанасов
(Егор Виноградов, Владимир Ткачев)
09:21 • Максим Летунов
(Алексей Кручинин, Егор Соколов)
13:57 • Богдан Конюшков
(Алексей Кручинин, Сергей Гончарук)
03:43 • Владимир Ткачев
(Василий Атанасов, Боб Нарделла)
08:57 • Troy Josephs
(Кевин Лабанк, Натан Сучезе)
10:59 • Паркер Фу
(Остин Вагнер, Дойл Сомерби)
19:54 • Гэйдж Квинни
(Адам Кленденинг)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
Хоккей Шанхайские драконы КХЛ 2025-2026 Торпедо Анонсы и трансляции матчей
 
Матч-центр
 
