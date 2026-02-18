Т-Банк: Аудитория мультибанкинга вырастет до 25-30 млн человек к 2030 году

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сервисом мультибанкинга, который в одном интерфейсе консолидирует информацию по счетам клиента в разных банках, к 2030 году будут пользоваться 25–30 миллионов россиян, прогнозирует директор департамента госпроектов Т-Банка Святослав Агеев.

Агеев, выступивший на сессии Уральского форума "Кибербезопность в финансах", напомнил что в мобильном приложении (6+) Т-Банка сейчас можно управлять своими счетами также в банках-партнерах по проекту - Сбере, ВТБ и Альфа-Банке.

"Я уверен, что на горизонте пяти лет мы увидим с вами 25—30 миллионов жителей нашей страны, которые с удовольствием будут пользоваться этой технологической инновацией. Мы уже перешагнули важную отметку в 100 тысяч пользователей. То есть, уже 100 тысяч человек, у которых есть наш банк и другой банк, выдали согласие на то, чтобы собрать все в одном интерфейсе. Это говорит о том, что люди начинают все больше и больше этой технологии доверять", ― привели в банке слова Агеева на сессии "Открытые API: новые риски или путь к безопасному обмену данными?".

При этом он подчеркнул, что приоритетом в развитии сервиса остается безопасность. Агеев отметил, что новые сценарии в мультибанкинге внедряются "через осторожные пилоты", чтобы улучшение клиентского пути не происходило за счет снижения уровня защиты.