Т-Банк: Аудитория мультибанкинга вырастет до 25-30 млн человек к 2030 году
18.02.2026
https://ria.ru/20260218/t-bank-2075195558.html
Т-Банк: Аудитория мультибанкинга вырастет до 25-30 млн человек к 2030 году
Т-Банк: Аудитория мультибанкинга вырастет до 25-30 млн человек к 2030 году
Т-Банк: Аудитория мультибанкинга вырастет до 25-30 млн человек к 2030 году

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сервисом мультибанкинга, который в одном интерфейсе консолидирует информацию по счетам клиента в разных банках, к 2030 году будут пользоваться 25–30 миллионов россиян, прогнозирует директор департамента госпроектов Т-Банка Святослав Агеев.
Агеев, выступивший на сессии Уральского форума "Кибербезопность в финансах", напомнил что в мобильном приложении (6+) Т-Банка сейчас можно управлять своими счетами также в банках-партнерах по проекту - Сбере, ВТБ и Альфа-Банке.
"Я уверен, что на горизонте пяти лет мы увидим с вами 25—30 миллионов жителей нашей страны, которые с удовольствием будут пользоваться этой технологической инновацией. Мы уже перешагнули важную отметку в 100 тысяч пользователей. То есть, уже 100 тысяч человек, у которых есть наш банк и другой банк, выдали согласие на то, чтобы собрать все в одном интерфейсе. Это говорит о том, что люди начинают все больше и больше этой технологии доверять", ― привели в банке слова Агеева на сессии "Открытые API: новые риски или путь к безопасному обмену данными?".
При этом он подчеркнул, что приоритетом в развитии сервиса остается безопасность. Агеев отметил, что новые сценарии в мультибанкинге внедряются "через осторожные пилоты", чтобы улучшение клиентского пути не происходило за счет снижения уровня защиты.
Мультибанкинг — сервис, который с согласия клиента позволяет консолидировать информацию по счетам в разных банках в одном интерфейсе на базе технологии открытых API. Он дает клиентам банков-партнеров возможность быстро и безопасно видеть совокупный баланс и балансы по отдельным счетам, просматривать историю операций, а также переводить деньги из одного банка в другой без комиссии — все на одном экране.
