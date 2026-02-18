Рейтинг@Mail.ru
Канадский шорт-трекист победил на Олимпиаде на дистанции 500 метров - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:56 18.02.2026 (обновлено: 00:00 19.02.2026)
https://ria.ru/20260218/sport-2075344323.html
Канадский шорт-трекист победил на Олимпиаде на дистанции 500 метров
Канадский шорт-трекист победил на Олимпиаде на дистанции 500 метров - РИА Новости Спорт, 19.02.2026
Канадский шорт-трекист победил на Олимпиаде на дистанции 500 метров
Канадец Стивен Дюбуа завоевал золотую медаль в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 500 метров на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
2026-02-18T23:56:00+03:00
2026-02-19T00:00:00+03:00
спорт
зимние олимпийские игры 2026
шорт-трек
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/62152/37/621523763_0:0:2265:1274_1920x0_80_0_0_7e8ad39028b25f23f057bf90db1561d9.jpg
https://ria.ru/20260210/krylova-2073425335.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/62152/37/621523763_112:0:2120:1506_1920x0_80_0_0_cc26fd890603ba9b06e706a4d0ba8bb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, зимние олимпийские игры 2026, шорт-трек
Спорт, Зимние Олимпийские игры 2026, Шорт-трек
Канадский шорт-трекист победил на Олимпиаде на дистанции 500 метров

Канадский шорт-трекист Дюбуа выиграл золото Олимпиады на дистанции 500 метров

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКонек
Конек - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Канадец Стивен Дюбуа завоевал золотую медаль в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 500 метров на Олимпийских играх 2026 года в Италии.
Спортсмен показал результат 40,835 секунды. Серебро и бронзу выиграли братья Мелле ван 'т Ваут (40,912) и Йенс ван 'т Ваут (41,908) из Нидерландов.
В женской эстафете на 3000 метров золото завоевали спортсменки из Южной Кореи Чхве Мин Джон, Ким Гил Ли, Сим Сок Хи и Но До Хи, которые показали результат 4 минуты 4,014 секунды. Серебряные медали взяли шорт-трекистки из Италии (4.04,107), бронзовые - канадки (4.04,314).
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля.
Алена Крылова - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Крылова упала в квалификации шорт-трека на Олимпиаде
10 февраля, 13:02
 
СпортЗимние Олимпийские игры 2026Шорт-трек
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Марожан
    А. Рублев
    24
    66
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Чехия
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Спартак Москва
    6
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    СКА
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Ньюкасл
    1
    6
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Интер М
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Атлетико Мадрид
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Комо
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Арсенал
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала