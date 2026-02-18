https://ria.ru/20260218/sport-2075344323.html
Канадский шорт-трекист победил на Олимпиаде на дистанции 500 метров
Канадец Стивен Дюбуа завоевал золотую медаль в соревнованиях по шорт-треку на дистанции 500 метров на Олимпийских играх 2026 года в Италии. РИА Новости Спорт, 19.02.2026
