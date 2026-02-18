Позиция России по приглашению в Совет мира прорабатывается, заявили в МИД

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Позиция России насчет приглашения войти в созданный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" по Газе прорабатывается, в том числе с учетом взглядов ближневосточных партнеров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.