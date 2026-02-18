https://ria.ru/20260218/sovet-mira-2075202570.html
Позиция России по приглашению в Совет мира прорабатывается, заявили в МИД
Позиция России насчет приглашения войти в созданный президентом США Дональдом Трампом "Совет мира" по Газе прорабатывается, в том числе с учетом взглядов... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:10:00+03:00
россия
мария захарова
совет мира по газе
россия
россия, мария захарова, совет мира по газе
Россия, Мария Захарова, Совет мира по Газе
Захарова: РФ учитывает взгляды ближневосточных партнеров в вопросе о Совете мира