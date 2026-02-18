Спектакль "О любви" открывает Зимний фестиваль искусств в Сочи Юрия Башмета

СОЧИ, 18 февраля – РИА Новости. Первый концерт XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета состоится 18 февраля. На сцене Зимнего театра будет показана премьера – спектакль "О любви (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики)". Это первая совместная постановка фестиваля и московского театра "Мастерская Петра Фоменко".

Режиссер Полина Агуреева, которая также сама играет в спектакле, обратилась к текстам Чехова. Музыку написал современный композитор Валерий Воронов, она прозвучит в исполнении камерного оркестра "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета. Это – не инсценировка конкретный пьесы или рассказа, а попытка диалога с Чеховым, его сложным глубоким мироощущением, его размышлениями о вечном.

"С Полиной Агуреевой как с режиссером мы сделали уже два очень хороших спектакля – "Соборяне" по Лескову и "Живые и мертвые" по Симонову. Я считаю, что она сама с собой конкурирует – шикарно играет как актриса, и шикарно ставит как режиссер, обладающий прекрасным ощущением времени. "О любви" – важная для нас премьера на фестивале в Сочи", – рассказал на пресс-конференции в первый день фестиваля Юрий Башмет.

Зимний фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета проходит в Сочи уже в 19-ый раз. Он объединяет концерты разных жанров и направлений, лекции и мастер-классы, творческие вечера и конкурсы. Традиционно особое направление фестиваля – создание музыкально-литературных спектаклей, которые объединяют творческие коллективы под руководством Юрия Башмета и известных российских актеров и режиссеров.

По словам исполнительного директора фестиваля и генерального директора "Русского концертного агентства" Дмитрия Гринченко за годы существования фестиваля меняется и сам Сочи, а его жители всегда с нетерпением ждут начала концертов в феврале.

"Программа фестиваля в этом году насыщена не только количеству событий, но творческими идеями, которые мы воплощаем в жизнь. Каждый день – особенный. Все то, что в рамках фестиваля в Сочи мы "сеяли" в течение многих лет, продолжает "расти". Так, мы развиваем концерты на разных площадках города, в том числе Морском и железнодорожном вокзале", – рассказал Дмитрий Гринченко.