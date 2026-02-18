Рейтинг@Mail.ru
Спектакль "О любви" открывает Зимний фестиваль искусств в Сочи Юрия Башмета
Морвокзал в Сочи
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в Сочи
 
19:16 18.02.2026
Спектакль "О любви" открывает Зимний фестиваль искусств в Сочи Юрия Башмета
Спектакль "О любви" открывает Зимний фестиваль искусств в Сочи Юрия Башмета - РИА Новости, 18.02.2026
Спектакль "О любви" открывает Зимний фестиваль искусств в Сочи Юрия Башмета
Первый концерт XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета состоится 18 февраля. На сцене Зимнего театра будет показана премьера РИА Новости, 18.02.2026
Спектакль "О любви" открывает Зимний фестиваль искусств в Сочи Юрия Башмета

Спектакль "О любви" открывает XIX Зимний фестиваль искусств в Сочи Юрия Башмета

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМихаил Крылов и Полина Агуреева в сцене из спектакля "О любви"
Михаил Крылов и Полина Агуреева в сцене из спектакля О любви - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Михаил Крылов и Полина Агуреева в сцене из спектакля "О любви" . Архивное фото
СОЧИ, 18 февраля – РИА Новости. Первый концерт XIX Зимнего международного фестиваля искусств под руководством Юрия Башмета состоится 18 февраля. На сцене Зимнего театра будет показана премьера – спектакль "О любви (5 пудов любви, 22 несчастья, 33 истерики)". Это первая совместная постановка фестиваля и московского театра "Мастерская Петра Фоменко".
Режиссер Полина Агуреева, которая также сама играет в спектакле, обратилась к текстам Чехова. Музыку написал современный композитор Валерий Воронов, она прозвучит в исполнении камерного оркестра "Солисты Москвы" под руководством Юрия Башмета. Это – не инсценировка конкретный пьесы или рассказа, а попытка диалога с Чеховым, его сложным глубоким мироощущением, его размышлениями о вечном.
Дирижер Юрий Башмет, камерный хор Московской консерватории и Всероссийский юношеский симфонический оркестр на открытии XVIII Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Сочи - РИА Новости, 1920, 10.02.2026
Всероссийский юношеский симфонический оркестр выступит на фестивале в Сочи
10 февраля, 10:00
"С Полиной Агуреевой как с режиссером мы сделали уже два очень хороших спектакля – "Соборяне" по Лескову и "Живые и мертвые" по Симонову. Я считаю, что она сама с собой конкурирует – шикарно играет как актриса, и шикарно ставит как режиссер, обладающий прекрасным ощущением времени. "О любви" – важная для нас премьера на фестивале в Сочи", – рассказал на пресс-конференции в первый день фестиваля Юрий Башмет.
Зимний фестиваль искусств под руководством Юрия Башмета проходит в Сочи уже в 19-ый раз. Он объединяет концерты разных жанров и направлений, лекции и мастер-классы, творческие вечера и конкурсы. Традиционно особое направление фестиваля – создание музыкально-литературных спектаклей, которые объединяют творческие коллективы под руководством Юрия Башмета и известных российских актеров и режиссеров.
По словам исполнительного директора фестиваля и генерального директора "Русского концертного агентства" Дмитрия Гринченко за годы существования фестиваля меняется и сам Сочи, а его жители всегда с нетерпением ждут начала концертов в феврале.
"Программа фестиваля в этом году насыщена не только количеству событий, но творческими идеями, которые мы воплощаем в жизнь. Каждый день – особенный. Все то, что в рамках фестиваля в Сочи мы "сеяли" в течение многих лет, продолжает "расти". Так, мы развиваем концерты на разных площадках города, в том числе Морском и железнодорожном вокзале", – рассказал Дмитрий Гринченко.
Из необычных новшеств этого года – в фойе главной концертной площадки, Зимнего театра, на протяжении всего фестиваля с 18 февраля по 1 марта будет работать специальный пункт Почты России. Отсюда можно будет отправить открытку в любую точку мира со специальной маркой фестиваля.
Денис Мацуев и Юрий Башмет  - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Мацуев, Абдразаков и Репин: кто выступит на Зимнем фестивале Башмета в Сочи
9 февраля, 18:30
 
ХIХ Зимний международный фестиваль искусств в СочиСочиЧеховРоссияЮрий БашметПетр ФоменкоСолисты Москвы
 
 
2026
