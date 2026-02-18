Сборная Словакии по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сборная Словакии по хоккею обыграла команду Германии в четвертьфинальном матче олимпийского турнира в Италии.
Встреча прошла в среду в Милане и завершилась со счетом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) в пользу словаков. В составе победителей дубль оформил Павол Регенда (19-я и 41-я минуты), по разу отличились Милош Келемен (25), Оливер Окулиар (25), Далибор Дворски (31) и Томаш Татар (57). У сборной Германии шайбы забросили Лукас Райхель (35) и Фредерик Тиффельс (50).
Olympic Games Final Stage
18 февраля 2026 • начало в 14:10
Завершен
18:06 • Павол Регенда
24:01 • Милош Келемен
(Павол Регенда)
24:34 • Оливер Окульяр
(Любор Гудачек, Далибор Дворски)
30:21 • Далибор Дворски
(Оливер Окульяр, Патрик Кох)
40:58 • Павол Регенда
(Патрик Кох, Мартин Поспишил)
56:33 • Томас Татар
(Адам Ружичка, Юрай Слафковский)
34:59 • Лукас Райхель
49:09 • Фредерик Тиффельс
(Лукас Райхель, Моритц Мюллер)
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.