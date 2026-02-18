Рейтинг@Mail.ru
Сборная Словакии по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады
Хоккей
Хоккей
 
16:39 18.02.2026
Сборная Словакии по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады
Сборная Словакии по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Сборная Словакии по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады
Сборная Словакии по хоккею обыграла команду Германии в четвертьфинальном матче олимпийского турнира в Италии. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
хоккей
спорт
словакия
германия
италия
зимние олимпийские игры 2026
томаш татар
лукас райхель
словакия
германия
италия
спорт, словакия, германия, италия, зимние олимпийские игры 2026, томаш татар, лукас райхель, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Словакия, Германия, Италия, Зимние Олимпийские игры 2026, Томаш Татар, Лукас Райхель, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Сборная Словакии по хоккею вышла в полуфинал Олимпиады

Словацкие хоккеисты обыграли немцев и стали первыми полуфиналистами ОИ

© REUTERS / JAMES LANGХоккеисты сборной Словакии празднуют гол в матче против Германии на Олимпиаде-2026
Хоккеисты сборной Словакии празднуют гол в матче против Германии на Олимпиаде-2026 - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© REUTERS / JAMES LANG
Хоккеисты сборной Словакии празднуют гол в матче против Германии на Олимпиаде-2026
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сборная Словакии по хоккею обыграла команду Германии в четвертьфинальном матче олимпийского турнира в Италии.
Встреча прошла в среду в Милане и завершилась со счетом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) в пользу словаков. В составе победителей дубль оформил Павол Регенда (19-я и 41-я минуты), по разу отличились Милош Келемен (25), Оливер Окулиар (25), Далибор Дворски (31) и Томаш Татар (57). У сборной Германии шайбы забросили Лукас Райхель (35) и Фредерик Тиффельс (50).
Olympic Games Final Stage
18 февраля 2026 • начало в 14:10
Завершен
Словакия
6 : 2
Германия
18:06 • Павол Регенда
(Эрик Чернак, Мартин Фехервари)
24:01 • Милош Келемен
(Павол Регенда)
24:34 • Оливер Окульяр
(Любор Гудачек, Далибор Дворски)
30:21 • Далибор Дворски
(Оливер Окульяр, Патрик Кох)
40:58 • Павол Регенда
(Патрик Кох, Мартин Поспишил)
56:33 • Томас Татар
(Адам Ружичка, Юрай Слафковский)
34:59 • Лукас Райхель
(Леон Драйзайтль)
49:09 • Фредерик Тиффельс
(Лукас Райхель, Моритц Мюллер)
Сборная Словакии вышла в полуфинал Олимпийских игр в третий раз в своей истории и во второй раз подряд. Словаки являются бронзовыми призерами Олимпиады 2022 года в Пекине. Полуфинальные матчи пройдут 20 февраля. Соперник сборной Словакии определится согласно посеву команд, дошедших до этой стадии.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В хоккейном турнире впервые с 2014 года принимают участие игроки Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Сборную России не допустили до Игр.
Болельщик с российским флагом - РИА Новости, 1920, 05.02.2026
Флаг России вывесили на трибунах во время матча американок и чешек на ОИ
5 февраля, 23:46
 
ХоккейСпортСловакияГерманияИталияЗимние Олимпийские игры 2026Томаш ТатарЛукас РайхельНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
