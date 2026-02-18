Рейтинг@Mail.ru
Словакия хочет купить у США дальнобойные ракеты, пишут СМИ
17:54 18.02.2026 (обновлено: 17:59 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/slovakija-2075276399.html
Словакия хочет купить у США дальнобойные ракеты, пишут СМИ
Словакия хочет купить у США дальнобойные ракеты, пишут СМИ - РИА Новости, 18.02.2026
Словакия хочет купить у США дальнобойные ракеты, пишут СМИ
Словакия планирует купить у США не только еще четыре истребителя F-16, но и ракеты дальнего радиуса и системы HIMARS, передало Информационное агентство... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T17:54:00+03:00
2026-02-18T17:59:00+03:00
в мире
сша
словакия
роберт калиняк
роберт фицо
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/11/1858683640_0:251:3072:1979_1920x0_80_0_0_6922269aecd330880ead7fd582ff023e.jpg
https://ria.ru/20260110/slovakija-2067159871.html
сша
словакия
в мире, сша, словакия, роберт калиняк, роберт фицо, f-16
В мире, США, Словакия, Роберт Калиняк, Роберт Фицо, F-16
TASR: Словакия хочет купить у США дальнобойные ракеты и системы HIMARS

TASR: Словакия хочет купить у США дальнобойные ракеты и системы HIMARS

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua SechserРеактивная система залпового огня HIMARS
Реактивная система залпового огня HIMARS - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Joshua Sechser
Реактивная система залпового огня HIMARS. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 18 фев - РИА Новости. Словакия планирует купить у США не только еще четыре истребителя F-16, но и ракеты дальнего радиуса и системы HIMARS, передало Информационное агентство Словацкой Республики (TASR) в среду.
«
"Словакия хочет купить у США, кроме еще четырех истребителей F-16, ракеты дальнего радиуса и ракетные системы HIMARS", - говорится в сообщении со ссылкой на словацкого министра обороны Роберта Калиняка.
По данным агентства, в этом контексте переговоры только начинаются, более подробная информация может стать известна летом.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 15 февраля подтвердил интерес к покупке у США еще четырех истребителей F-16, чтобы расширить их парк с 14 до 18.
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Словакия подпишет с США соглашение по атомной энергетике
10 января, 19:46
 
В миреСШАСловакияРоберт КалинякРоберт ФицоF-16
 
 
