Словакия хочет купить у США дальнобойные ракеты, пишут СМИ
Словакия хочет купить у США дальнобойные ракеты, пишут СМИ - РИА Новости, 18.02.2026
Словакия хочет купить у США дальнобойные ракеты, пишут СМИ
Словакия планирует купить у США не только еще четыре истребителя F-16, но и ракеты дальнего радиуса и системы HIMARS, передало Информационное агентство... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T17:54:00+03:00
2026-02-18T17:54:00+03:00
2026-02-18T17:59:00+03:00
в мире
сша
словакия
роберт калиняк
роберт фицо
f-16
сша
словакия
Новости
ru-RU
в мире, сша, словакия, роберт калиняк, роберт фицо, f-16
В мире, США, Словакия, Роберт Калиняк, Роберт Фицо, F-16
Словакия хочет купить у США дальнобойные ракеты, пишут СМИ
TASR: Словакия хочет купить у США дальнобойные ракеты и системы HIMARS