Сийярто назвал заявления о том, что Украина защищает Европу, ложью
09:53 18.02.2026 (обновлено: 10:07 18.02.2026)
Сийярто назвал заявления о том, что Украина защищает Европу, ложью
Сийярто назвал заявления о том, что Украина защищает Европу, ложью
украина, европа, венгрия
Украина, Европа, Венгрия
Сийярто назвал заявления о том, что Украина защищает Европу, ложью

Сийярто назвал заявления Зеленского о том, что Украина защищает Европу, ложью

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertФлаг Украины перед началом саммита ЕС
Флаг Украины перед началом саммита ЕС - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Флаг Украины перед началом саммита ЕС. Архивное фото
СТАМБУЛ, 18 фев - РИА Новости. Заявления Владимира Зеленского и лидеров Европы о том, что Украина якобы защищает Европу, являются ложью, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Сийярто подчеркнул, что европейские страны не несут ответственности за конфликт на Украине.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Захарова прокомментировала переговоры в Женеве
08:15
"Поэтому заявления и украинских, и европейских лидеров о том, что Украина якобы защищает Европу, мы считаем большой ложью. Европейским странам защиту обеспечивает НАТО, а не Украина... Украина воюет за себя", - заявил министр в интервью телеканалу CNN Türk.
Он также отметил, что Венгрия ни разу с начала конфликта не поставляла Украине оружие.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Зеленский и российские ракетчики обеспечили прогресс в переговорах в Женеве
08:00
 
УкраинаЕвропаВенгрия
 
 
