Рейтинг@Mail.ru
Швейцария заявила о готовности принять новый раунд переговоров по Украине - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:32 18.02.2026 (обновлено: 15:35 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/shveytsariya-2075233653.html
Швейцария заявила о готовности принять новый раунд переговоров по Украине
Швейцария заявила о готовности принять новый раунд переговоров по Украине - РИА Новости, 18.02.2026
Швейцария заявила о готовности принять новый раунд переговоров по Украине
Швейцария готова принять следующий раунд переговоров по Украине при желании сторон, сообщил РИА Новости МИД конфедерации. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T15:32:00+03:00
2026-02-18T15:35:00+03:00
в мире
швейцария
украина
сша
владимир мединский
стив уиткофф
джаред кушнер
переговоры по украине в женеве — 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_0:43:3072:1771_1920x0_80_0_0_048d483ac01a262dc067485ed22b3a1a.jpg
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075205499.html
швейцария
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941530573_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53a0ec612bfc9d75e409e2b13b8e5293.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швейцария, украина, сша, владимир мединский, стив уиткофф, джаред кушнер, переговоры по украине в женеве — 2026
В мире, Швейцария, Украина, США, Владимир Мединский, Стив Уиткофф, Джаред Кушнер, Переговоры по Украине в Женеве — 2026
Швейцария заявила о готовности принять новый раунд переговоров по Украине

МИД: Швейцария готова принять новую встречу по Украине при желании сторон

© iStock.com / Carmen RaioШвейцария
Швейцария - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© iStock.com / Carmen Raio
Швейцария. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Швейцария готова принять следующий раунд переговоров по Украине при желании сторон, сообщил РИА Новости МИД конфедерации.
"Да, мы готовы, если этого захотят стороны", - заявил официальный представитель ведомства Николя Бидо.
Переговоры в Женеве по урегулированию завершены в среду, продолжаться не будут, сообщил ранее источник РИА Новости. Кроме того, согласно данным собеседника агентства, по итогам переговоров не было подписано никаких документов.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры для урегулирования на Украине. Российскую делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также приняли участие во встрече.
Украинская делегация во время переговоров в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Мир не подпишут". На Западе сделали заявление о переговорах с Россией
Вчера, 14:15
 
В миреШвейцарияУкраинаСШАВладимир МединскийСтив УиткоффДжаред КушнерПереговоры по Украине в Женеве — 2026
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала