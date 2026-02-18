https://ria.ru/20260218/shveytsariya-2075233653.html
Швейцария заявила о готовности принять новый раунд переговоров по Украине
Швейцария готова принять следующий раунд переговоров по Украине при желании сторон, сообщил РИА Новости МИД конфедерации. РИА Новости, 18.02.2026
