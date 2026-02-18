Рейтинг@Mail.ru
В МИД Швейцарии прокомментировали переговоры по Украине
01:36 18.02.2026
В МИД Швейцарии прокомментировали переговоры по Украине
В МИД Швейцарии прокомментировали переговоры по Украине - РИА Новости, 18.02.2026
В МИД Швейцарии прокомментировали переговоры по Украине
МИД Швейцарии на вопрос РИА Новости о том, информировали ли швейцарские власти Брюссель о трехсторонних переговорах по Украине и приглашали ли представителей ЕС
В МИД Швейцарии прокомментировали переговоры по Украине

БРЮССЕЛЬ, 18 фев - РИА Новости. МИД Швейцарии на вопрос РИА Новости о том, информировали ли швейцарские власти Брюссель о трехсторонних переговорах по Украине и приглашали ли представителей ЕС в качестве наблюдателей или участников сообщил, что Швейцария являлась только принимающей стороной и в переговорах не участвовала.
Ранее во внешнеполитической службе ЕС РИА Новости не смогли ответить на вопрос о том, были ли представители ЕС приглашены в каком-либо статусе в Женеву.
"Швейцария была принимающей стороной, но не участвовала в переговорах", - сказал собеседник агентства.
Он также предложил обратиться за разъяснениями по приглашениям участникам к делегациям участвовавших стран.
Источник РИА Новости сообщал, что делегация Великобритании в Женеве попытается получить информацию об итогах переговоров по Украине. Кроме того, переговоры советников по национальной безопасности Франции, Британии, Германии и Италии могут пройти на полях встречи по Украине в Женеве.
