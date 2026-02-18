https://ria.ru/20260218/safonov-2075117462.html
Сафонов прокомментировал победу "ПСЖ" над "Монако"
Сафонов прокомментировал победу "ПСЖ" над "Монако" - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Сафонов прокомментировал победу "ПСЖ" над "Монако"
Российский голкипер "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов выразил удовлетворение тем, что его команда проявила характер и одержала волевую победу в первом матче... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Сафонов прокомментировал победу "ПСЖ" над "Монако"
Сафонов: команда "ПСЖ" проявила характер в мачте с "Монако"