Сафонов прокомментировал победу "ПСЖ" над "Монако" - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
08:51 18.02.2026
Сафонов прокомментировал победу "ПСЖ" над "Монако"
Российский голкипер "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов выразил удовлетворение тем, что его команда проявила характер и одержала волевую победу в первом матче... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026
спорт, монте-карло (коммуна), париж, союз европейских футбольных ассоциаций (уефа), матвей сафонов, монако, пари сен-жермен (псж)
Спорт, Монте-Карло (коммуна), Париж, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Матвей Сафонов, Монако, Пари Сен-Жермен (ПСЖ)
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов. Архивное фото
Матвей Сафонов. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российский голкипер "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов выразил удовлетворение тем, что его команда проявила характер и одержала волевую победу в первом матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов с "Монако".
Встреча прошла в Монте-Карло и завершилась со счетом 3:2 в пользу "ПСЖ", который по ходу матча проигрывал 0:2. Сафонов сыграл в пятом матче подряд после восстановления от перелома руки.
"Монако" показал нам, что это Лига чемпионов, и здесь никто не намерен уступать просто так. Но мы это понимаем, и я рад, что моя команда проявила характер. Мы выполнили половину работы. Если хотим взять трофей, то должны пройти через многое. Ничто не могло изменить нашей задачи, а она была одна - победа. Во втором матче может всякое произойти, и мы к этому готовы", - приводит слова Сафонова сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Ответная встреча между "ПСЖ" и "Монако" пройдет в Париже 25 февраля.
Полузащитник Монако Александр Головин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Тренер "Монако" Поконьоли расстроен удалением Головина в матче с "ПСЖ"
