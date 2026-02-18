Сафонов прокомментировал победу "ПСЖ" над "Монако"

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российский голкипер "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов выразил удовлетворение тем, что его команда проявила характер и одержала волевую победу в первом матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов с "Монако".