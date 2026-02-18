Рейтинг@Mail.ru
21:00 18.02.2026
Россия не обсуждает с США проблему Кубы, заявил Песков
Россия не обсуждает с США проблему Кубы, заявил Песков
Москва не обсуждает проблему Кубы с американской стороной, заявили в Кремле. РИА Новости, 18.02.2026
в мире
куба
москва
россия
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
в мире, куба, москва, россия, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп
В мире, Куба, Москва, Россия, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп
Россия не обсуждает с США проблему Кубы, заявил Песков

Песков: Россия не обсуждает с США ситуацию вокруг Кубы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва не обсуждает проблему Кубы с американской стороной, заявили в Кремле.
"Нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам, отвечая на вопрос, обсуждается ли тема Кубы с американцами.
При этом он подчеркнул: "У нас есть двусторонние российско-кубинские отношения, они для нас очень важны, мы их всемерно развиваем".
Песков подтвердил, что "непростая ситуация вокруг острова" будет обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина с главой МИД Кубы, который уже провел ряд встреч в Москве.
"Уже состоялись серьезные разговоры. Встреча с Путиным будет заключительной в этой серии встреч и самой важной из них, когда будет, наверное, обсуждаться непростая ситуация вокруг острова", - сказал представитель Кремля.
Президент США Дональд Трамп 29 января подписал указ, позволяющий Соединённым Штатам вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил режим чрезвычайной ситуации, сославшись на якобы существующую угрозу национальной безопасности США со стороны Кубы. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединённые Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни её населения невыносимыми.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Зачем Трампу режим чрезвычайной ситуации и что будет с Кубой
30 января, 13:55
 
В миреКубаМоскваРоссияДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд Трамп
 
 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
