Россия не обсуждает с США проблему Кубы, заявил Песков
Москва не обсуждает проблему Кубы с американской стороной, заявили в Кремле. РИА Новости, 18.02.2026
в мире
куба
москва
россия
дмитрий песков
владимир путин
дональд трамп
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва не обсуждает проблему Кубы с американской стороной, заявили в Кремле.
"Нет", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
журналистам, отвечая на вопрос, обсуждается ли тема Кубы
с американцами.
При этом он подчеркнул: "У нас есть двусторонние российско-кубинские отношения, они для нас очень важны, мы их всемерно развиваем".
Песков подтвердил, что "непростая ситуация вокруг острова" будет обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина
с главой МИД Кубы, который уже провел ряд встреч в Москве
.
"Уже состоялись серьезные разговоры. Встреча с Путиным будет заключительной в этой серии встреч и самой важной из них, когда будет, наверное, обсуждаться непростая ситуация вокруг острова", - сказал представитель Кремля.
Президент США Дональд Трамп
29 января подписал указ, позволяющий Соединённым Штатам вводить пошлины на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу, а также объявил режим чрезвычайной ситуации, сославшись на якобы существующую угрозу национальной безопасности США со стороны Кубы. Кубинское правительство заявило, что с помощью энергетической блокады Соединённые Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни её населения невыносимыми.