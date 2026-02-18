Россия не обсуждает с США проблему Кубы, заявил Песков

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Москва не обсуждает проблему Кубы с американской стороной, заявили в Кремле.

При этом он подчеркнул: "У нас есть двусторонние российско-кубинские отношения, они для нас очень важны, мы их всемерно развиваем".

Песков подтвердил, что "непростая ситуация вокруг острова" будет обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина с главой МИД Кубы, который уже провел ряд встреч в Москве

"Уже состоялись серьезные разговоры. Встреча с Путиным будет заключительной в этой серии встреч и самой важной из них, когда будет, наверное, обсуждаться непростая ситуация вокруг острова", - сказал представитель Кремля.