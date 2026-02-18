В генах детей ликвидаторов Чернобыля нашли нечто странное

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Чернобыль принято считать трагедией прошлого. Но немецкие ученые обнаружили деталь, из-за которой слово "прошлое" звучит уже не так уверенно. Новое исследование заставляет иначе взглянуть на последствия катастрофы, случившейся 40 лет назад.

Что мы не знали о радиации и ее последствиях?

Сначала — про ДНК

ДНК — это огромная книга инструкций. В ней записано все: цвет глаз, группа крови, предрасположенность к болезням. Эта книга есть в каждой клетке тела.

Когда радиация попадает в организм, она буквально рвет страницы этой книги. Клетки умеют чинить разрывы, но иногда ремонт получается неаккуратным: несколько букв склеиваются не так. Возникает мутация — ошибка в тексте.

Обычно мутации остаются только в тех клетках, которые попали под удар. Но есть исключение — половые клетки. Если повреждены они, измененный "текст" передается ребенку. Именно это и изучали ученые из Боннского университета.

Что исследовали и кто участвовал

Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports. Ученые собрали три группы людей и сравнили их ДНК.

Первая группа — 130 детей ликвидаторов Чернобыльской аварии. Их отцы и матери работали в зоне заражения после взрыва реактора в 1986-м. Дозы облучения у родителей достигали 4000 миллигрей (мГр) — это очень много;

Вторая группа — потомки немецких военных операторов радаров. Эти люди тоже подвергались излучению, хотя и значительно меньшему — до 353 миллигрей (мГр);

Третья группа — контрольная: 1275 детей из семей, где никто никогда не сталкивался с радиацией.

Каждому участнику сделали полногеномное секвенирование — по сути, прочитали всю их "книгу ДНК" от первой до последней страницы.

Что нашли — и почему это важно

Ученые искали конкретный тип повреждений — кластерные мутации. Это когда в одном месте ДНК сразу несколько ошибок стоят рядом. Такой "букет" — характерный след радиации. Как если бы в книге сразу несколько слов подряд написали неверно.

© Depositphotos.com / zentilia Молекулы ДНК © Depositphotos.com / zentilia Молекулы ДНК

Результаты оказались красноречивыми:

У детей из контрольной группы — тех, чьи родители не облучались, — в среднем меньше одной такой кластерной мутации на человека (точнее, 0,88);

У потомков операторов радаров — уже 1,48 мутации на человека;

А у детей ликвидаторов Чернобыля — 2,65 мутации. В три раза больше, чем у необлученных семей.

И вот главное открытие: чем выше была доза облучения у родителя, тем больше таких мутаций обнаруживалось у его ребенка. Прямая зависимость. Это первое исследование, которое подтвердило эту связь у людей.

Передается через отца

Ученые обнаружили : кластерные мутации у детей связаны с облучением отца, а не матери.

Все дело в биологии мужских половых клеток. Зрелые сперматозоиды — самые уязвимые клетки организма с точки зрения радиации. Система "ремонта" ДНК в них работает значительно хуже, чем в других клетках.

Когда радиация разрывает нити ДНК в сперматозоиде, клетка пытается склеить разрыв — но делает это небрежно, допуская ошибки сразу в нескольких соседних местах. Эти ошибки и становятся теми самыми кластерными мутациями, которые потом обнаруживаются у ребенка.

Исследователи говорят о "биологическом паспорте облучения": кластерные мутации у потомка — это буквально след того, что когда-то пережил его отец.

Это смертельно опасно?

Здесь важно не паниковать и смотреть на факты. Ученые специально проверили: повышает ли такое количество мутаций риск заболеваний?

Ответ — нет. Во всяком случае, пока это не доказано. Большинство найденных изменений затронули так называемые некодирующие участки ДНК — те страницы "книги", которые не содержат рабочих инструкций для организма. Они есть, но белки по ним не строятся и органы не работают.

Проще говоря: ошибки нашли, но в тех местах, где они пока не причиняют видимого вреда.

© Depositphotos.com / PantherMediaSeller Генетические мутации © Depositphotos.com / PantherMediaSeller Генетические мутации

Долгосрочная опасность

Раньше считалось: радиация бьет только по тому, кто под нее попал. Теперь впервые доказано обратное — след остается и в следующем поколении.

Это меняет подход к оценке последствий радиационных катастроф. Если до сих пор медицина следила за здоровьем самих ликвидаторов и жителей зараженных территорий, то теперь очевидно: наблюдать нужно и за их детьми.

Авторы исследования честно признают ограничения своей работы: дозы облучения пришлось восстанавливать по историческим документам, а не измерять напрямую. Участие в исследовании было добровольным — значит, выборка могла быть неполной.