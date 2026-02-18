Рейтинг@Mail.ru
Гол Сафонову на первой минуте и красная Головину: россиян "стравили" в ЛЧ
Футбол
 
01:15 18.02.2026 (обновлено: 01:52 18.02.2026)
Гол Сафонову на первой минуте и красная Головину: россиян "стравили" в ЛЧ
Гол Сафонову на первой минуте и красная Головину: россиян "стравили" в ЛЧ - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Гол Сафонову на первой минуте и красная Головину: россиян "стравили" в ЛЧ
"Монако" в родных стенах проиграл французскому "ПСЖ" в первом матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт следило за важнейшим... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
футбол
спорт
авторы риа новости спорт
материалы риа спорт
александр головин
матвей сафонов
луис энрике
монако
2026
Иван Орехов
александр головин, матвей сафонов, луис энрике, монако, пари сен-жермен (псж), лига чемпионов уефа, реал мадрид, бенфика, аталанта, боруссия (дортмунд), галатасарай, ювентус, витинья (2000), жозе моуринью, лучано спаллетти, винисиус жуниор
Футбол, Спорт, Авторы РИА Новости Спорт, Материалы РИА Спорт, Александр Головин, Матвей Сафонов, Луис Энрике, Монако, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Лига чемпионов УЕФА, Реал Мадрид, Бенфика, Аталанта, Боруссия (Дортмунд), Галатасарай, Ювентус, Витинья (2000), Жозе Моуринью, Лучано Спаллетти, Винисиус Жуниор
Гол Сафонову на первой минуте и красная Головину: россиян "стравили" в ЛЧ

"ПСЖ" на выезде победил "Монако" в первом матче стыкового раунда ЛЧ

Иван Орехов
Иван Орехов
Редактор-корреспондент РИА Новости Спорт
"Монако" в родных стенах проиграл французскому "ПСЖ" в первом матче стыкового раунда плей-офф футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт следило за важнейшим поединком игрового дня и делится главными событиями как встречи на Лазурном Берегу, так и других противостояний вторника в главном клубном турнире Старого Света.

Реклама сборной Карпина

Из всех восьми стыковых противостояний это самая крутая заруба для наших фанатов. Но, как казалось, без особой интриги. "Монако", за который играет полузащитник сборной России Александр Головин, не ровня действующим победителям турнира, чьи ворота защищает вратарь нашей национальной команды Матвей Сафонов. И пускай в выходные парижане проиграли в Лиге 1, шансов у "Монако" все равно было немного. На это указывает статистика: монегаски в последние годы не блещут, а в последних шести встречах с гегемоном имеют всего одну победу при четырех поражениях.
Отметим и доверие к Сафонову, которого все чаще называют полноценным первым номером лучшего клуба Европы. Несмотря на жесткую конкуренцию с Люка Шевалье, колоссальное внимание СМИ после декабрьской лавины славы и трех пропущенных голов от "Ренна" именно на воспитанника "Краснодара", а не на дорогого француза делает ставку Луис Энрике. К слову, пятый матч подряд.
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 18.12.2025
Вратарь из России — герой мирового футбола! Поздравил даже великий Буффон
18 декабря 2025, 07:00

Фаворит спасся с 0:2

Матч начался для "ПСЖ" жутко. На первой же минуте Фоларин Балоган после ассиста Александра Головина в упор расстрелял Сафонова и открыл счет. Не прошло и 20 минут, а американский нападающий вышел один на один и оформил дубль.
Еще больше шокировало поклонников столичной команды то, что в такой непростой ситуации Витинья не смог реализовать пенальти. Голкипер Филипп Кён угадал угол.
Но нет, окрыленные успехом монегаски недолго наслаждались доминированием на поле. На перерыв команды ушли со счетом 2:2! Дезире Дуэ заменил травмировавшегося обладателя "Золотого мяча" Усмана Дембеле и спустя две минуты отыграл один, прошив дальний угол. А уже на 41-й с его мощным ударом справился голкипер, но на добивании первым оказался Ашраф Хакими.
© Getty Images / Simone Arveda - UEFAФутболисты "ПСЖ"
Футболисты ПСЖ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Getty Images / Simone Arveda - UEFA
Футболисты "ПСЖ"
Не успел стартовать второй тайм, а один из наших футболистов стал главным антигероем встречи в Монте-Карло. Это Головин на 46-й минуте влетел шипами в ногу Витинье. Арбитр Хесус Хиль Мансано сначала показал Саше желтую карточку, однако после вмешательства VAR показал россиянину прямую красную. Никогда не отличавшийся грубостью Головин удаляется уже второй матч кряду.
Почти половину матча выстоять вдесятером против "ПСЖ" — непосильная задача. Но "Монако" сделал максимум, пропустив всего раз: победный гол забил лучший игрок встречи Дуэ. А Сафонов помог уйти парижанам от ничьей, сотворив крутой сейв, — ждем ответной встречи в следующую среду.
Лига чемпионов УЕФА
17 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
Монако
2 : 3
ПСЖ
01‎’‎ • Фоларин Балогун
(Александр Головин)
18‎’‎ • Фоларин Балогун
(Манес Аклиуш)
29‎’‎ • Дезире Дуэ
(Брадли Баркола)
41‎’‎ • Ашраф Хакими
(Дезире Дуэ)
67‎’‎ • Дезире Дуэ
(Уоррен Заир-Эмери)
Календарь Турнирная таблица История встреч

Что там в других встречах вторника?

  • "Бенфика" уступила "Реалу". Всего полмесяца назад лиссабонцы в последнем туре общего этапа выбили "Реал" из восьмерки лидеров и, запрыгнув в зону стыков, получили в соперники… "Королевский клуб"! И новые встречи прославленного тренера "Бенфики" Жозе Моуринью со своим бывшим клубом, которые стали возможны благодаря чудесному голу вратаря на 98-й минуте. Однако в этот раз "сливочные" собрались и выдали совсем другое шоу, в центре которого оказался скандальный бразилец Винисиус Жуниор: на 50-й минуте он забил единственный мяч во встрече, а затем пожаловался судье на расизм, из-за чего матч даже ненадолго пришлось прервать. Кстати, уже в концовке был удален со скамейки Моуринью.
© Getty Images / Sports Press PhotoВинисиус Жуниор
Винисиус Жуниор - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Getty Images / Sports Press Photo
Винисиус Жуниор
  • "Галатасарай" в Стамбуле переехал "Ювентус". Команда Лучано Спаллетти пропустила от турок пять, забив всего два, и практически лишилась шансов на выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Не верится, что через неделю в Турине такая "Старая синьора" сможет сотворить камбэк.
  • "Боруссия" уверенно победила "Аталанту" дома. В Дортмунде "шмели" не пропустили, победив благодаря голам Серу Гирасси и Максимилиана Байера.

Стыковые матчи среды:

  • "Карабах" (Азербайджан) — "Ньюкасл" (Англия);
  • "Олимпиакос" (Греция) — "Байер" (Германия);
  • "Брюгге" (Бельгия) — "Атлетико" (Испания);
  • "Будё-Глимт" (Норвегия) — "Интер" (Италия).
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
Гол вратаря "Реалу" и сказка Азербайджана: сумасшедшая развязка в ЛЧ!
29 января, 07:23
 
Футбол
 
Матч-центр
 
