https://ria.ru/20260218/prokuratura-2075291063.html
Дело экс-замгубернатора Ростовской области попросили вернуть в прокуратуру
Дело экс-замгубернатора Ростовской области попросили вернуть в прокуратуру - РИА Новости, 18.02.2026
Дело экс-замгубернатора Ростовской области попросили вернуть в прокуратуру
Адвокаты бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, обвиняемого в мошенничестве, попросили Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T18:47:00+03:00
2026-02-18T18:47:00+03:00
2026-02-18T18:48:00+03:00
происшествия
ростовская область
ростов-на-дону
вадим ванеев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070799425_0:0:2813:1583_1920x0_80_0_0_258af3e013a7dba877e275e147b2c37f.jpg
https://ria.ru/20260128/arest-2070826762.html
ростовская область
ростов-на-дону
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/1c/2070799425_82:0:2813:2048_1920x0_80_0_0_33dfb97488af9784f784e14190d55904.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, вадим ванеев
Происшествия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Вадим Ванеев
Дело экс-замгубернатора Ростовской области попросили вернуть в прокуратуру
Защита просит вернуть дело экс-замгубернатора Ростовской области в прокуратуру
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Адвокаты бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, обвиняемого в мошенничестве, попросили Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вернуть дело в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из суда.
В конце января суд приступил к слушанию уголовного дела в отношении Гончарова, бывшего замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия области Константина Рачаловского, его бывшего зама Ольги Горбаневой и предпринимателя Вадима Ванеева
. В зависимости от роли они обвиняются в мошенничестве, превышении должностных полномочий, подстрекательстве и пособничестве в этом.
В среду защита ходатайствовала о возврате дела в прокуратуру на дополнительное расследование, заявив, что "предварительное следствие было проведено на крайне низком профессиональном уровне", а также с нарушениями при составлении обвинительного заключения.
Для подготовки выступления прокуроров заседание отложено на 14.30 мск 25 февраля.
По версии следствия, в 2018 году фигуранты обеспечили незаконное получение субсидий группой компаний, что повлекло незаконное расходование свыше 155 миллионов рублей бюджетных средств.