Дело экс-замгубернатора Ростовской области попросили вернуть в прокуратуру - РИА Новости, 18.02.2026
18:47 18.02.2026 (обновлено: 18:48 18.02.2026)
Дело экс-замгубернатора Ростовской области попросили вернуть в прокуратуру
Дело экс-замгубернатора Ростовской области попросили вернуть в прокуратуру
Адвокаты бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, обвиняемого в мошенничестве, попросили Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону... РИА Новости, 18.02.2026
2026
происшествия, ростовская область, ростов-на-дону, вадим ванеев
Происшествия, Ростовская область, Ростов-на-Дону, Вадим Ванеев
Дело экс-замгубернатора Ростовской области попросили вернуть в прокуратуру

Защита просит вернуть дело экс-замгубернатора Ростовской области в прокуратуру

Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров во время слушания по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров во время слушания по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров во время слушания по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев - РИА Новости. Адвокаты бывшего заместителя губернатора Ростовской области Виктора Гончарова, обвиняемого в мошенничестве, попросили Октябрьский районный суд Ростова-на-Дону вернуть дело в прокуратуру, передает корреспондент РИА Новости из суда.
В конце января суд приступил к слушанию уголовного дела в отношении Гончарова, бывшего замгубернатора - министра сельского хозяйства и продовольствия области Константина Рачаловского, его бывшего зама Ольги Горбаневой и предпринимателя Вадима Ванеева. В зависимости от роли они обвиняются в мошенничестве, превышении должностных полномочий, подстрекательстве и пособничестве в этом.
В среду защита ходатайствовала о возврате дела в прокуратуру на дополнительное расследование, заявив, что "предварительное следствие было проведено на крайне низком профессиональном уровне", а также с нарушениями при составлении обвинительного заключения.
Для подготовки выступления прокуроров заседание отложено на 14.30 мск 25 февраля.
По версии следствия, в 2018 году фигуранты обеспечили незаконное получение субсидий группой компаний, что повлекло незаконное расходование свыше 155 миллионов рублей бюджетных средств.
Бывший заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров во время слушания по делу о мошенничестве и превышении должностных полномочий в Октябрьском районном суде Ростова-на-Дону
Суд продлил арест бывшего замгубернатора Ростовской области
28 января, 17:37
 
