ГААГА, 18 фев - РИА Новости. "Волонтеры" из Нидерландов, управляющие истребителями F-16 на Украине, являются для России законными военными целями и преступниками, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге.

Ранее издание Intelligence Online сообщило, что американские и нидерландские пилоты управляют некоторыми истребителями F-1 6 на Украине , они являются опытными ветеранами боевых действий.

"Мы видели появлявшиеся в прессе сообщения по данной теме. Независимо от того, соответствуют ли они действительности, принципиально для нас это мало что меняет: курс королевства на милитаризацию и активную поддержку Украины обозначен уже давно. Голландские пилоты – это очередная глава русофобского многотомника", - сказали в посольстве.

Как неоднократно отмечали в российской дипмиссии, Нидерланды все глубже вовлекаются в украинский конфликт.

"Волонтеры" из Нидерландов, воюющие за киевский режим, на каком бы участке и в каком качестве они ни выступали, для России – законные военные цели и преступники", - заявили в посольстве.

Там рассказали, что в Нидерландах каждый день на дорогах можно увидеть огромное количество военной техники, организованных колонн, следующих на восток.