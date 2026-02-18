Рейтинг@Mail.ru
Посольство России назвало нидерландских пилотов на Украине преступниками
13:34 18.02.2026
Посольство России назвало нидерландских пилотов на Украине преступниками
Посольство России назвало нидерландских пилотов на Украине преступниками

Истребитель F-16
Истребитель F-16 . Архивное фото
ГААГА, 18 фев - РИА Новости. "Волонтеры" из Нидерландов, управляющие истребителями F-16 на Украине, являются для России законными военными целями и преступниками, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Гааге.
Ранее издание Intelligence Online сообщило, что американские и нидерландские пилоты управляют некоторыми истребителями F-16 на Украине, они являются опытными ветеранами боевых действий.
"Мы видели появлявшиеся в прессе сообщения по данной теме. Независимо от того, соответствуют ли они действительности, принципиально для нас это мало что меняет: курс королевства на милитаризацию и активную поддержку Украины обозначен уже давно. Голландские пилоты – это очередная глава русофобского многотомника", - сказали в посольстве.
Как неоднократно отмечали в российской дипмиссии, Нидерланды все глубже вовлекаются в украинский конфликт.
"Волонтеры" из Нидерландов, воюющие за киевский режим, на каком бы участке и в каком качестве они ни выступали, для России – законные военные цели и преступники", - заявили в посольстве.
Там рассказали, что в Нидерландах каждый день на дорогах можно увидеть огромное количество военной техники, организованных колонн, следующих на восток.
"Куда конкретно, очевидно, пояснять не нужно. Это техническое обеспечение для подготовки к военным действиям против нашей страны", - добавили в дипмиссии.
