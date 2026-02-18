В Британии изучают данные о полетах Эпштейна через аэропорт Станстед

ЛОНДОН, 18 фев - РИА Новости. Британская полиция заявила, что изучает сообщения об использовании британского аэропорта Станстед скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном для частных рейсов и якобы перевозки жертв.
Ранее бывший британский премьер-министр Гордон Браун призвал полицию "срочно" расследовать сообщения о том, что Эпштейн провозил женщин или девочек транзитом через Великобританию, осуществляя в Станстеде пересадку с одного самолета на другой. Он отметил, что файлы по делу Эпштейна свидетельствуют о том, что его самолет совершил 90 рейсов через транзитом через Великобританию.
В самом аэропорте Станстед сообщили, что для частных рейсов используется отдельный терминал, который обслуживается частными компаниями, и что сам аэропорт не владеет никакой информацией о работе этого терминала.
Власти США 30 января объявили о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.