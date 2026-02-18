В Британии изучают данные о полетах Эпштейна через аэропорт Станстед

ЛОНДОН, 18 фев - РИА Новости. Британская полиция заявила, что изучает сообщения об использовании британского аэропорта Станстед скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном для частных рейсов и якобы перевозки жертв.

В самом аэропорте Станстед сообщили, что для частных рейсов используется отдельный терминал, который обслуживается частными компаниями, и что сам аэропорт не владеет никакой информацией о работе этого терминала.