В Британии изучают данные о полетах Эпштейна через аэропорт Станстед
14:15 18.02.2026 (обновлено: 14:16 18.02.2026)
В Британии изучают данные о полетах Эпштейна через аэропорт Станстед
В Британии изучают данные о полетах Эпштейна через аэропорт Станстед - РИА Новости, 18.02.2026
В Британии изучают данные о полетах Эпштейна через аэропорт Станстед
Британская полиция заявила, что изучает сообщения об использовании британского аэропорта Станстед скандально известным американским финансистом Джеффри... РИА Новости, 18.02.2026
в мире
сша
великобритания
эссекс
джеффри эпштейн
гордон браун
сша
великобритания
эссекс
в мире, сша, великобритания, эссекс, джеффри эпштейн, гордон браун
В мире, США, Великобритания, Эссекс, Джеффри Эпштейн, Гордон Браун
В Британии изучают данные о полетах Эпштейна через аэропорт Станстед

Британская полиция изучает данные о полетах Эпштейна через аэропорт Станстед

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 18 фев - РИА Новости. Британская полиция заявила, что изучает сообщения об использовании британского аэропорта Станстед скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном для частных рейсов и якобы перевозки жертв.
Ранее бывший британский премьер-министр Гордон Браун призвал полицию "срочно" расследовать сообщения о том, что Эпштейн провозил женщин или девочек транзитом через Великобританию, осуществляя в Станстеде пересадку с одного самолета на другой. Он отметил, что файлы по делу Эпштейна свидетельствуют о том, что его самолет совершил 90 рейсов через транзитом через Великобританию.
"Мы оцениваем информацию, которая появилась в связи с частными рейсами через аэропорт Станстед после публикации досье министерства юстиции США на Эпштейна", - говорится в заявлении полиции Эссекса, которое приводит телеканал Sky News.
В самом аэропорте Станстед сообщили, что для частных рейсов используется отдельный терминал, который обслуживается частными компаниями, и что сам аэропорт не владеет никакой информацией о работе этого терминала.
Власти США 30 января объявили о завершении публикации материалов по делу Эпштейна. Общий объем обнародованных данных превысил 3,5 миллиона файлов. В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
В миреСШАВеликобританияЭссексДжеффри ЭпштейнГордон Браун
 
 
