В США объяснили, что означала речь Рубио в Мюнхене

ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Речь госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности стала предупреждением европейским странам о том, что они должны поддержать позицию Соединенных Штатов, а в противном случае рискуют оказаться на периферии новой системы международных отношений, заявил РИА Новости преподаватель факультета политологии Университета Рутгерса Майкл Росси.