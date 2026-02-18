В США объяснили, что означала речь Рубио в Мюнхене

ВАШИНГТОН, 18 фев - РИА Новости. Речь госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности стала предупреждением европейским странам о том, что они должны поддержать позицию Соединенных Штатов, а в противном случае рискуют оказаться на периферии новой системы международных отношений, заявил РИА Новости преподаватель факультета политологии Университета Рутгерса Майкл Росси.
Американский госсекретарь, выступая в субботу на 62-й Мюнхенской конференции, заявил, что идея мира без границ и замены национальных интересов глобальным порядком оказалась глупой. Он также призвал альянс США и Европы измениться, поскольку вызовы XXI века отличаются от прошлых, но отметил, что одним из основных изменений должен стать акцент на том, почему вообще Европа и Соединенные Штаты работают вместе, то есть на их общем происхождении.
"Мюнхенские конференции по безопасности всегда будут примечательны резонансными заявлениями. (Вице-президент США Джей Ди Вэнс - ред.) сделал такое заявление в прошлом году. Рубио - в этом. Большая речь (президента РФ Владимира - ред.) Путина в 2007-м - тоже из этой серии. Это не типичные дежурные и безобидные заявления о единстве. По сути, Соединённые Штаты говорят Европе: либо вы присоединяетесь к нам, либо рискуете оказаться на периферии нового миропорядка", - сказал Росси.
Мюнхенская конференция позиционирует себя как один из ведущих мировых форумов для обсуждения вопросов международной безопасности. При этом представителей РФ организаторы не приглашают с 2022 года. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что конференция полностью себя дискредитировала. Причиной он назвал позицию руководства мероприятия, которое перестало приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения. В этом году мероприятие прошло с 13 по 15 февраля.
