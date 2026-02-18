Рейтинг@Mail.ru
В Приморье группа лиц похитила мужчину из дома - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:23 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/pokhischenie-2075109732.html
В Приморье группа лиц похитила мужчину из дома
В Приморье группа лиц похитила мужчину из дома - РИА Новости, 18.02.2026
В Приморье группа лиц похитила мужчину из дома
Группа лиц похитила человека из дома в городе Артеме в Приморье, применив к нему физическую силу, и скрылась с похищенным мужчиной, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T07:23:00+03:00
2026-02-18T07:23:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
toyota corolla
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg
https://ria.ru/20260211/mera-2073558910.html
https://ria.ru/20251213/peterburg-2061853290.html
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1920x0_80_0_0_7ec4baaad30a90dcef135862b10a97d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, приморский край, toyota corolla
Происшествия, Россия, Приморский край, Toyota Corolla
В Приморье группа лиц похитила мужчину из дома

В Приморье группа лиц похитила мужчину, применив к нему физическую силу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Полиция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЛАДИВОСТОК, 18 фев - РИА Новости. Группа лиц похитила человека из дома в городе Артеме в Приморье, применив к нему физическую силу, и скрылась с похищенным мужчиной, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
"Предварительно установлено, что 16 февраля 2026 года группа лиц на автомобиле марки "Toyota Prius" прибыла к частному жилому дому по улице Лазо в городе Артеме, где, применив физическое насилие к потерпевшему, принудительно поместили его в салон автомобиля и перевезли в неустановленное место на территории Артемовского городского округа", - говорится в сообщении.
Жительница Сургута, задержанная за участие в афере с похищением подростка, в суде Красноярска. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Суд изменил меру пресечения обвиняемой в похищении подростка в Красноярске
11 февраля, 06:16
Следователями возбуждено уголовное дело по пунктам "а, в" части 2 статьи 126 УК РФ (похищение человека группой лиц с применением насилия).
Отмечается, что сейчас устанавливаются личности похитителей. На месте происшествия произведен осмотр, опрашиваются свидетели.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
В Петербурге задержали семерых подозреваемых в похищении людей
13 декабря 2025, 15:56
 
ПроисшествияРоссияПриморский крайToyota Corolla
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала