В Приморье группа лиц похитила мужчину из дома
В Приморье группа лиц похитила мужчину из дома - РИА Новости, 18.02.2026
В Приморье группа лиц похитила мужчину из дома
Группа лиц похитила человека из дома в городе Артеме в Приморье, применив к нему физическую силу, и скрылась с похищенным мужчиной, сообщает СУСК РФ по... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T07:23:00+03:00
2026-02-18T07:23:00+03:00
2026-02-18T07:23:00+03:00
происшествия
россия
приморский край
toyota corolla
россия
приморский край
происшествия, россия, приморский край, toyota corolla
Происшествия, Россия, Приморский край, Toyota Corolla
В Приморье группа лиц похитила мужчину из дома
В Приморье группа лиц похитила мужчину, применив к нему физическую силу
ВЛАДИВОСТОК, 18 фев - РИА Новости. Группа лиц похитила человека из дома в городе Артеме в Приморье, применив к нему физическую силу, и скрылась с похищенным мужчиной, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
"Предварительно установлено, что 16 февраля 2026 года группа лиц на автомобиле марки "Toyota Prius" прибыла к частному жилому дому по улице Лазо в городе Артеме, где, применив физическое насилие к потерпевшему, принудительно поместили его в салон автомобиля и перевезли в неустановленное место на территории Артемовского городского округа", - говорится в сообщении.
Следователями возбуждено уголовное дело по пунктам "а, в" части 2 статьи 126 УК РФ
(похищение человека группой лиц с применением насилия).
Отмечается, что сейчас устанавливаются личности похитителей. На месте происшествия произведен осмотр, опрашиваются свидетели.