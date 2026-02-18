Число задержанных поездов "Таврия" возросло до десяти

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Число задержанных поездов "Таврия" в сообщении с Крымом возросло с девяти до десяти, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
Движение транспорта по Крымскому мосту перекрывалось в понедельник в 18.40 мск. Ранее во вторник компания "Гранд Сервис Экспресс" сообщала, что движение по Крымскому мосту открыто, и задержанные поезда последовательно возобновляют рейсы.
Компания перечислила поезда "Таврия", которые следуют с задержкой по состоянию на 23.00 мск вторника.
Из Крыма задерживаются следующие поезда, отправлением 16 февраля: №027/028 Симферополь - Москва (на 11 часов), №007/008 Севастополь - Санкт-Петербург (на восемь часов), №067/068 Симферополь - Москва (на восемь часов), №327/328 Симферополь - Кисловодск (на 7,5 часа), №077/078 Симферополь - Санкт-Петербург (на шесть часов), №195/196 Симферополь - Москва (на 6,5 часа), №091/092 Севастополь - Москва (на четыре часа), а также поезда, отправлением 17 февраля, №007/008 поезда Севастополь - Санкт-Петербург (на один час), №091/092 Севастополь - Москва (на 1,5 часа).
Кроме того, поезд в Крым №315/316 Адлер - Симферополь отправлением 17 февраля задерживается на 6,5 часа.
Также компания уточнила, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.
