Рейтинг@Mail.ru
Число задержанных поездов "Таврия" возросло до десяти - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:55 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/poezda-2075085218.html
Число задержанных поездов "Таврия" возросло до десяти
Число задержанных поездов "Таврия" возросло до десяти - РИА Новости, 18.02.2026
Число задержанных поездов "Таврия" возросло до десяти
Число задержанных поездов "Таврия" в сообщении с Крымом возросло с девяти до десяти, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ). РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T00:55:00+03:00
2026-02-18T00:55:00+03:00
происшествия
симферополь
москва
севастополь
гранд сервис экспресс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156277/84/1562778446_0:199:3072:1927_1920x0_80_0_0_4de6199021146ced1018edc14fc85d2a.jpg
https://ria.ru/20260217/poezda-2075021492.html
https://ria.ru/20260217/most-2074888779.html
симферополь
москва
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156277/84/1562778446_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2fb753db520ccb85d7daef34fbbd6879.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, симферополь, москва, севастополь, гранд сервис экспресс
Происшествия, Симферополь, Москва, Севастополь, Гранд Сервис Экспресс
Число задержанных поездов "Таврия" возросло до десяти

Число задержанных поездов "Таврия" в сообщении с Крымом возросло до десяти

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПассажиры садятся в поезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, на станции Придача (Воронеж-Южный)
Пассажиры садятся в поезд Таврия, следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, на станции Придача (Воронеж-Южный) - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Пассажиры садятся в поезд "Таврия", следующий по маршруту Санкт-Петербург - Севастополь, на станции Придача (Воронеж-Южный). Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Число задержанных поездов "Таврия" в сообщении с Крымом возросло с девяти до десяти, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
Движение транспорта по Крымскому мосту перекрывалось в понедельник в 18.40 мск. Ранее во вторник компания "Гранд Сервис Экспресс" сообщала, что движение по Крымскому мосту открыто, и задержанные поезда последовательно возобновляют рейсы.
Вид на Крымский мост - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Число задержанных поездов в сообщении с Крымом сократилось до 14
Вчера, 17:20
Компания перечислила поезда "Таврия", которые следуют с задержкой по состоянию на 23.00 мск вторника.
Из Крыма задерживаются следующие поезда, отправлением 16 февраля: №027/028 Симферополь - Москва (на 11 часов), №007/008 Севастополь - Санкт-Петербург (на восемь часов), №067/068 Симферополь - Москва (на восемь часов), №327/328 Симферополь - Кисловодск (на 7,5 часа), №077/078 Симферополь - Санкт-Петербург (на шесть часов), №195/196 Симферополь - Москва (на 6,5 часа), №091/092 Севастополь - Москва (на четыре часа), а также поезда, отправлением 17 февраля, №007/008 поезда Севастополь - Санкт-Петербург (на один час), №091/092 Севастополь - Москва (на 1,5 часа).
Кроме того, поезд в Крым №315/316 Адлер - Симферополь отправлением 17 февраля задерживается на 6,5 часа.
Также компания уточнила, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.
Очередь из автомобилей у Крымского моста - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Перед Крымским мостом скопилось около 900 машин
Вчера, 10:45
 
ПроисшествияСимферопольМоскваСевастопольГранд Сервис Экспресс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала