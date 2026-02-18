Число задержанных поездов "Таврия" возросло до десяти

Компания перечислила поезда "Таврия", которые следуют с задержкой по состоянию на 23.00 мск вторника.

Также компания уточнила, что время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации.