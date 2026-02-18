Рейтинг@Mail.ru
На Курилах воспитанники детсада подготовили подарки для бойцов СВО
Надежные люди
 
08:24 18.02.2026
На Курилах воспитанники детсада подготовили подарки для бойцов СВО
На Курилах воспитанники детсада подготовили подарки для бойцов СВО
Воспитанники детского сада "Северянка" в Северо-Курильске подготовили подарки для бойцов, находящихся на передовой, сообщили РИА Новости в администрации... РИА Новости, 18.02.2026
На Курилах воспитанники детсада подготовили подарки для бойцов СВО

Воспитанники детсада "Северянка" на Курилах подготовили подарки для бойцов СВО

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 фев - РИА Новости. Воспитанники детского сада "Северянка" в Северо-Курильске подготовили подарки для бойцов, находящихся на передовой, сообщили РИА Новости в администрации муниципального образования.
"Ребята вместе с родителями собрали сладости, рисунки, письма со словами поддержки, а члены кружка "Кисточка" приготовили бойцам собственные поделки. Ценный груз приняли местные активисты движения "Надежный тыл", которые затем обеспечат его доставку адресатам", - рассказали в пресс-службе администрации.
В Сахалинской области с 2022 года по инициативе губернатора региона Валерия Лимаренко действует проект "Сопричастность". За время его работы жители региона отправили в ДНР более 920 тонн груза. Благодаря открытию гуманитарного центра в городе-побратиме Сахалинской области Шахтерске разбор посылок и доставка адресатам теперь занимает около недели с момента отправки.
