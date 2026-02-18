На Курилах воспитанники детсада подготовили подарки для бойцов СВО

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 18 фев - РИА Новости. Воспитанники детского сада "Северянка" в Северо-Курильске подготовили подарки для бойцов, находящихся на передовой, сообщили РИА Новости в администрации муниципального образования.

"Ребята вместе с родителями собрали сладости, рисунки, письма со словами поддержки, а члены кружка "Кисточка" приготовили бойцам собственные поделки. Ценный груз приняли местные активисты движения "Надежный тыл", которые затем обеспечат его доставку адресатам", - рассказали в пресс-службе администрации.