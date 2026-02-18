Рейтинг@Mail.ru
Фигурное катание на Олимпиаде-2026: результаты короткой программы у женщин, какое место у Петросян
Фигурное катание
 
01:32 18.02.2026 (обновлено: 01:43 18.02.2026)
Звезда Тутберидзе прижала лидеров! Петросян рвется к золоту Олимпиады
Фигурное катание на Олимпиаде-2026: результаты короткой программы у женщин, какое место у Петросян
Звезда Тутберидзе прижала лидеров! Петросян рвется к золоту Олимпиады
Аделия Петросян, стартовав на Олимпиаде без рейтинга из-за политического отстранения россиян, ворвалась в группу лидеров после короткой программы. РИА Новости... РИА Новости Спорт, 18.02.2026
фигурное катание
луна хендрикс
аделия петросян
илья малинин
зимние олимпийские игры 2026
Влад Жуков
Влад Жуков
Новости
луна хендрикс, аделия петросян, илья малинин, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Луна Хендрикс, Аделия Петросян, Илья Малинин, Зимние Олимпийские игры 2026
Звезда Тутберидзе прижала лидеров! Петросян рвется к золоту Олимпиады

Петросян занимает пятое место после короткой программы на Олимпиаде

Влад Жуков
Влад Жуков
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Аделия Петросян, стартовав на Олимпиаде без рейтинга из-за политического отстранения россиян, ворвалась в группу лидеров после короткой программы. РИА Новости Спорт рассказывает, как надежда нашего фигурного катания сможет совершить чудо.

Компоненты должны быть больше

И все-таки какое же разное отношение в мире к нашим фигуристам даже в рамках отдельных видов. Выходит представитель мужского одиночного, отпрыгивает вторую по сложности техническую заявку в мире после Ильи Малинина — молодец, Петя, держи крошечки на покушать и не задерживай очередь.
Алиса Лю - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Красотка с безликой прической: фигуристка из США будет биться с Петросян
Вчера, 13:20
С женским одиночным, к счастью, все немного иначе. Перед стартом короткой программы РИА Новости подсчитывало примерные баллы, на которые могла бы рассчитывать Петросян в короткой и произвольной программах, – и в первый день наша фигуристка приехала примерно в то, что и предсказывали, – 72,89, чуть выше ожиданий. Техника на запредельном уровне, 40,44 балла никто не мог пробить до.
Компоненты – да, есть сложность. Аделия получила 32,45 – неплохие вроде бы баллы. С другой стороны, и не более. За безупречный, без нервов, с атмосферой и сложной хореографией прокат можно и нужно давать больше. По итогу вышло так, что до предпоследней разминки кореянка Ли Хэ Ин на сотую балла, но все-таки обошла, хотя каталась небезошибочно. Заслуженно ли? Конечно, нет. Ожидаемо ли? Более чем.
И все-таки – едва ли не до упора Аделия лидировала. Почему?
ОИ-2026.Фигурное катание.Командный турнир.Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Судьи отняли у русских фигуристов золото? Новая драма на Олимпиаде
Вчера, 01:56

Как Петросян пострадала из-за рейтинга?

Однозначно ответить трудно. Можно предположить, что сказался состав судейской бригады. На контрасте с панелью, сидящей на мужчинах, "женская" коллегия арбитров была куда более объективной. Техническая панель старалась отмечать ошибки, а судейская – минусовать их и не лепить компоненты так, чтобы глаза на лоб вылезали. Даже бельгийке Луне Хендрикс – мало того что чемпионке Европы, так еще и объективно талантливой фигуристке в плане второй оценки – дали компоненты лишь на 1,5 балла выше нашей Аделии. Правда, за прокат с явным недокрутом на каскадном тройном тулупе, но в данном случае это не слишком важно.
Двукратная (и действующая) чемпионка Европы Нина Петрыкина из Эстонии тоже получила чуть больше по компонентам (32,83) – и тоже с ошибками. Объективно? Нет, но снова более чем ожидаемо. Ну, не дают дебютантам без рейтинга прямо-таки лояльных баллов – и все тут.
Фигуристка Каори Сакамото - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Истерика украинцев, пьянки и дефицит презервативов: скандалы Олимпиады-2026
16 февраля, 19:35
Можно сказать, что по старой памяти нам еще в некоторой степени везет. Например, Софья Самоделкина, хорошо знакомая российскому зрителю, лояльность так и не заработала. Пожалуй, помимо Аделии, за длительное время именно Софья была самой энергичной, точной и уверенной в себе. Но оценки это никак не отражали (68,47 – 32,05 по компонентам) – настолько, что обычно спокойный тренер Рафаэл Арутюнян, выводивший ее на лед, завидев баллы, лишь разочарованно покачал головой.
Словом, все шло неплохо. А потом на лед вышла малознакомая широкому зрителю японка Ами Накаи – и шарахнула чистый тройной аксель. А затем доделала всю остальную программу, явно превосходящую по прыжковой сложности ту, которую сейчас может продемонстрировать Аделия. Оценки высоченные – 78,71 (естественно, выше и техника, и компоненты). Эту фамилию мы обязаны запомнить на будущее, ведь может случиться так, что в ее лице мы получим скрытого фаворита в борьбе за золото.
Доротея Вирер - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Живая легенда и красавица-сноубордистка: они стали украшением Олимпиады!
16 февраля, 15:31

Экс-россиянка вскочила от счастья

Отрыв от Аделии после короткой программы и наличие тройного акселя в произвольной ей точно помогут на пути к отличному результату.
Следующую кандидатку на обход Петросян пришлось ждать аж до самой последней разминки. Начала американка Алиса Лю – гордость, совесть и стрессоустойчивость нации. Вся прыжковая заявка чисто, включая каскад тройной лутц - тройной риттбергер. Когда-то им ковались победы нашей школы фигурного катания – а теперь куются в США.
Следующей на очереди была Изабо Левито. Ее лучший результат в короткой программе позволял обходить Аделию, но в прокате наошибалась – и лишь 70,84. Компоненты, разумеется, конские (34,07) – даже выше заслуженной Хендрикс. Но против техники приема у американки не нашлось.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
"Браво, Педро!" Русского фигуриста приняли на Играх даже заклятые соперники
16 февраля, 19:55
Затем подсобила бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова, ныне катающаяся за Грузию. В командном турнире Настя за неимением альтернатив откатала обе программы – и была, стоит признать, великолепна. По опыту прошлых (да и этих) лет можно было бы предположить, что такая нагрузка выйдет ей боком, но по итогу в личном турнире она наконец получила заслуженные оценки - 71,77 балла, лучший результат в карьере.
Увидев баллы, Настя запрыгала от радости. А вместе с ней скакала, кажется, и вся Россия – одновременно и от радости за соотечественницу, и от того, что этот результат гарантировал нашей Петросян попадание в сильнейшую разминку в произвольной программе. А там и ставки другие, и судят чуть лояльнее.
Петр Гуменник - РИА Новости, 1920, 14.02.2026
Кто отнял у русского фигуриста медаль Олимпиады? Называем имена палачей
14 февраля, 13:57
Оставался лишь один вопрос – какой Аделия закончит короткую? Ожидалось, что из оставшихся как минимум под Эмбер Гленн. Действующая чемпионка США начала прокат с чистейшего тройного акселя, а затем сделала "бабочку" на заключительном тройном риттбергере и, думается, выбыла из борьбы за золото. Откопаться с 67,39 балла будет практически нереально.
А вот третья японка – Монэ Тиба – Аделию все-таки объехала (74 ровно). Но только вдумайтесь – из последней группы участниц, где сплошь звезды и записные фавориты, выше нашей фигуристки, выступавшей под вторым номером, оказались лишь два человека.
И вот, Петросян пятая. И тут уже ситуация обратная. Ожидаемо? Нет. Заслуженно? Однозначно, да. А это значит, что в произвольной программе для нашей чемпионки все возможно.
Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Звезда Тутберидзе выстояла! Как Петросян билась за золото Игр
Вчера, 21:38
 
Фигурное катаниеЛуна ХендриксАделия ПетросянИлья МалининЗимние Олимпийские игры 2026
 
Версия 2023.1 Beta
