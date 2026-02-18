Звезда Тутберидзе прижала лидеров! Петросян рвется к золоту Олимпиады

Аделия Петросян, стартовав на Олимпиаде без рейтинга из-за политического отстранения россиян, ворвалась в группу лидеров после короткой программы. РИА Новости Спорт рассказывает, как надежда нашего фигурного катания сможет совершить чудо.

Компоненты должны быть больше

И все-таки какое же разное отношение в мире к нашим фигуристам даже в рамках отдельных видов. Выходит представитель мужского одиночного, отпрыгивает вторую по сложности техническую заявку в мире после Ильи Малинина — молодец, Петя, держи крошечки на покушать и не задерживай очередь.

С женским одиночным, к счастью, все немного иначе. Перед стартом короткой программы РИА Новости подсчитывало примерные баллы, на которые могла бы рассчитывать Петросян в короткой и произвольной программах, – и в первый день наша фигуристка приехала примерно в то, что и предсказывали, – 72,89, чуть выше ожиданий. Техника на запредельном уровне, 40,44 балла никто не мог пробить до.

Компоненты – да, есть сложность. Аделия получила 32,45 – неплохие вроде бы баллы. С другой стороны, и не более. За безупречный, без нервов, с атмосферой и сложной хореографией прокат можно и нужно давать больше. По итогу вышло так, что до предпоследней разминки кореянка Ли Хэ Ин на сотую балла, но все-таки обошла, хотя каталась небезошибочно. Заслуженно ли? Конечно, нет. Ожидаемо ли? Более чем.

И все-таки – едва ли не до упора Аделия лидировала. Почему?

Как Петросян пострадала из-за рейтинга?

Однозначно ответить трудно. Можно предположить, что сказался состав судейской бригады. На контрасте с панелью, сидящей на мужчинах, "женская" коллегия арбитров была куда более объективной. Техническая панель старалась отмечать ошибки, а судейская – минусовать их и не лепить компоненты так, чтобы глаза на лоб вылезали. Даже бельгийке Луне Хендрикс – мало того что чемпионке Европы, так еще и объективно талантливой фигуристке в плане второй оценки – дали компоненты лишь на 1,5 балла выше нашей Аделии. Правда, за прокат с явным недокрутом на каскадном тройном тулупе, но в данном случае это не слишком важно.

Двукратная (и действующая) чемпионка Европы Нина Петрыкина из Эстонии тоже получила чуть больше по компонентам (32,83) – и тоже с ошибками. Объективно? Нет, но снова более чем ожидаемо. Ну, не дают дебютантам без рейтинга прямо-таки лояльных баллов – и все тут.

Можно сказать, что по старой памяти нам еще в некоторой степени везет. Например, Софья Самоделкина , хорошо знакомая российскому зрителю, лояльность так и не заработала. Пожалуй, помимо Аделии, за длительное время именно Софья была самой энергичной, точной и уверенной в себе. Но оценки это никак не отражали (68,47 – 32,05 по компонентам) – настолько, что обычно спокойный тренер Рафаэл Арутюнян , выводивший ее на лед, завидев баллы, лишь разочарованно покачал головой.

Словом, все шло неплохо. А потом на лед вышла малознакомая широкому зрителю японка Ами Накаи – и шарахнула чистый тройной аксель. А затем доделала всю остальную программу, явно превосходящую по прыжковой сложности ту, которую сейчас может продемонстрировать Аделия. Оценки высоченные – 78,71 (естественно, выше и техника, и компоненты). Эту фамилию мы обязаны запомнить на будущее, ведь может случиться так, что в ее лице мы получим скрытого фаворита в борьбе за золото.

Экс-россиянка вскочила от счастья

Отрыв от Аделии после короткой программы и наличие тройного акселя в произвольной ей точно помогут на пути к отличному результату.

Следующую кандидатку на обход Петросян пришлось ждать аж до самой последней разминки. Начала американка Алиса Лю – гордость, совесть и стрессоустойчивость нации. Вся прыжковая заявка чисто, включая каскад тройной лутц - тройной риттбергер. Когда-то им ковались победы нашей школы фигурного катания – а теперь куются в США.

Следующей на очереди была Изабо Левито. Ее лучший результат в короткой программе позволял обходить Аделию, но в прокате наошибалась – и лишь 70,84. Компоненты, разумеется, конские (34,07) – даже выше заслуженной Хендрикс. Но против техники приема у американки не нашлось.

Затем подсобила бывшая российская фигуристка Анастасия Губанова , ныне катающаяся за Грузию. В командном турнире Настя за неимением альтернатив откатала обе программы – и была, стоит признать, великолепна. По опыту прошлых (да и этих) лет можно было бы предположить, что такая нагрузка выйдет ей боком, но по итогу в личном турнире она наконец получила заслуженные оценки - 71,77 балла, лучший результат в карьере.

Увидев баллы, Настя запрыгала от радости. А вместе с ней скакала, кажется, и вся Россия – одновременно и от радости за соотечественницу, и от того, что этот результат гарантировал нашей Петросян попадание в сильнейшую разминку в произвольной программе. А там и ставки другие, и судят чуть лояльнее.

Оставался лишь один вопрос – какой Аделия закончит короткую? Ожидалось, что из оставшихся как минимум под Эмбер Гленн. Действующая чемпионка США начала прокат с чистейшего тройного акселя, а затем сделала "бабочку" на заключительном тройном риттбергере и, думается, выбыла из борьбы за золото. Откопаться с 67,39 балла будет практически нереально.

А вот третья японка – Монэ Тиба – Аделию все-таки объехала (74 ровно). Но только вдумайтесь – из последней группы участниц, где сплошь звезды и записные фавориты, выше нашей фигуристки, выступавшей под вторым номером, оказались лишь два человека.