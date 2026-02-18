https://ria.ru/20260218/petrosyan--2075085705.html
Петросян идет пятой после короткой программы на Олимпиаде
Петросян идет пятой после короткой программы на Олимпиаде - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Петросян идет пятой после короткой программы на Олимпиаде
Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян занимает пятое место после проката короткой программы на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T01:00:00+03:00
2026-02-18T01:00:00+03:00
2026-02-18T01:00:00+03:00
фигурное катание
спорт
каори сакамото
аделия петросян
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075083008_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_ca66f9140d147eee66c6d1acd3c65f90.jpg
https://ria.ru/20260217/olimpiada-2075072788.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075083008_429:0:3160:2048_1920x0_80_0_0_416e4bd8b63ab281f3b1739283fae52f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, каори сакамото, аделия петросян, зимние олимпийские игры 2026
Фигурное катание, Спорт, Каори Сакамото, Аделия Петросян, Зимние Олимпийские игры 2026
Петросян идет пятой после короткой программы на Олимпиаде
Петросян занимает пятое место после короткой программы на Олимпиаде
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян занимает пятое место после проката короткой программы на Олимпийских играх в Италии.
Петросян во вторник вечером вышла на лед под вторым стартовым номером и чисто исполнила прокат, получив 72,89 балла. Лидирует японка Ами Накаи (78,71), второе место занимает японка Каори Сакамото (77,23), третьей идет американка Алиса Лю (76,59).
Петросян 18 лет, она трехкратная чемпионка России, трехкратная победительница Финала Гран-при России.
Произвольные программы фигуристки представят в четверг, 19 февраля. Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.