Петросян идет пятой после короткой программы на Олимпиаде

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян занимает пятое место после проката короткой программы на Олимпийских играх в Италии.

Петросян во вторник вечером вышла на лед под вторым стартовым номером и чисто исполнила прокат, получив 72,89 балла. Лидирует японка Ами Накаи (78,71), второе место занимает японка Каори Сакамото (77,23), третьей идет американка Алиса Лю (76,59).

Петросян 18 лет, она трехкратная чемпионка России, трехкратная победительница Финала Гран-при России.