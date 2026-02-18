Рейтинг@Mail.ru
МИД ответил на вопрос об итогах переговоров по Украине в Женеве
13:49 18.02.2026
МИД ответил на вопрос об итогах переговоров по Украине в Женеве
Информация по итогам переговоров в Женеве будет предоставлена уполномоченными лицами, но МИД России может впоследствии развить эту тему, заявила официальный... РИА Новости, 18.02.2026
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Информация по итогам переговоров в Женеве будет предоставлена уполномоченными лицами, но МИД России может впоследствии развить эту тему, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Эта информация будет предоставлена, конечно, по линии уполномоченных на то представителей нашей стороны. То есть - делегации, как это всегда было. Позже, возможно, мы это тему разовьем", - заявила Захарова, отвечая на вопрос журналистов, о том, есть ли какие-то сообщения об итогах переговоров в Женеве.
Переговоры в Женеве по урегулированию завершены и в среду не продолжатся, сообщил ранее источник РИА Новости. Кроме того, согласно сообщению источника, по итогам переговоров не было подписано никаких документов.
В Женеве 17-18 февраля прошли переговоры для урегулирования на Украине. Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер также принимают участие во встрече.
Журналисты у отеля Интерконтиненталь в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Мединский назвал переговоры в Женеве тяжелыми
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
