Источник: место и время следующих переговоров по Украине еще не определили
Источник: место и время следующих переговоров по Украине еще не определили
Источник: место и время следующих переговоров по Украине еще не определили
Место и время следующих переговоров по Украине не определены, но диалог будет продолжен, сообщил РИА Новости источник.
Источник: место и время следующих переговоров по Украине еще не определили
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Место и время следующих переговоров по Украине не определены, но диалог будет продолжен, сообщил РИА Новости источник.
Отвечая на вопрос, понятна ли ситуация с местом и временем следующей встречи, он заявил: "Нет".
При этом источник добавил, что "диалог будет продолжен".