Журналисты у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве

Источник: место и время следующих переговоров по Украине еще не определили

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Место и время следующих переговоров по Украине не определены, но диалог будет продолжен, сообщил РИА Новости источник.

Отвечая на вопрос, понятна ли ситуация с местом и временем следующей встречи, он заявил: "Нет".