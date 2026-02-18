Рейтинг@Mail.ru
Источник: место и время следующих переговоров по Украине еще не определили - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:29 18.02.2026 (обновлено: 13:43 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075189413.html
Источник: место и время следующих переговоров по Украине еще не определили
Источник: место и время следующих переговоров по Украине еще не определили - РИА Новости, 18.02.2026
Источник: место и время следующих переговоров по Украине еще не определили
Место и время следующих переговоров по Украине не определены, но диалог будет продолжен, сообщил РИА Новости источник. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T13:29:00+03:00
2026-02-18T13:43:00+03:00
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075180222_0:158:3076:1888_1920x0_80_0_0_7521030a93102da56bb60b9a40cf28f7.jpg
https://ria.ru/20260218/peregovory-2075184297.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075180222_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_eedd191a3d023569b6b61651a682a9d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире
Украина, В мире
Источник: место и время следующих переговоров по Украине еще не определили

РИА Новости: место и время следующих переговоров по Украине не определено

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЖурналисты у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве
Журналисты у отеля Интерконтиненталь в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Журналисты у отеля "Интерконтиненталь" в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Место и время следующих переговоров по Украине не определены, но диалог будет продолжен, сообщил РИА Новости источник.
Отвечая на вопрос, понятна ли ситуация с местом и временем следующей встречи, он заявил: "Нет".
При этом источник добавил, что "диалог будет продолжен".
Заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин, помощник президента РФ Владимир Мединский, начальник главного разведывательного управления Генерального штаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков во время трехсторонней встречи делегаций России, США и Украины в Женеве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
На переговорах в Женеве не подписали никаких документов, сообщил источник
Вчера, 13:16
 
УкраинаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала