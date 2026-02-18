Рейтинг@Mail.ru
В Женеве завершились переговоры по Украине
18.02.2026
В Женеве завершились переговоры по Украине
Трехсторонние переговоры между РФ, США и Украиной завершились, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 18.02.2026
В Женеве завершились переговоры по Украине

Приезд российской делегации к отелю "Интерконтиненталь" в Женеве
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Приезд российской делегации к отелю "Интерконтиненталь" в Женеве
ЖЕНЕВА, 18 фев - РИА Новости. Трехсторонние переговоры между РФ, США и Украиной завершились, передает корреспондент РИА Новости
Встреча делегаций РФ, США и Украины в Женеве завершилась приблизительно в 12.45 по московскому времени.
Новый раунд переговоров между РФ, США и Украиной проходит в Женеве 17-18 февраля.
Мединский назвал переговоры в Женеве тяжелыми
