В Женеве завершились переговоры по Украине
В Женеве завершились переговоры по Украине
Трехсторонние переговоры между РФ, США и Украиной завершились, передает корреспондент РИА Новости РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:54:00+03:00
2026-02-18T12:54:00+03:00
2026-02-18T12:57:00+03:00
В Женеве завершились трехсторонние переговоры по Украине