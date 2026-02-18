Экс-чемпион мира по боксу Пакьяо проведет бой с Проводниковым

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Экс-чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях филиппинец Мэнни Пакьяо проведет бой с бывшим чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в первом полусреднем весе россиянином Русланом Проводниковым 18 апреля в Лас-Вегасе (США), сообщает DAZN в соцсети Х.
Последний раз 47-летний Пакьяо выходил на ринг 20 июля в Лас-Вегасе против американца Марио Барриоса. Бой продлился все 12 раундов и завершился вничью. Данное противостояние стало первым для филиппинца после четырехлетнего перерыва. 42-летний Проводников не проводил официальных боев с 2016 года, когда проиграл Джону Молине. В декабре 2021 года он провел выставочный поединок по правилам бокса против экс-претендента на титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Али Багаутинова и одержал победу. Бой не был санкционирован Федерацией бокса России.
Пакьяо является единственным боксёром, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. Ничья с Барриосом стала для него третьей в карьере. Также он одержал 62 победы (39 - нокаутом) и потерпел восемь поражений. В августе 2021 года Пакьяо проиграл кубинцу Йорденису Угасу единогласным решением судей, а в сентябре того же года объявил о завершении спортивной карьеры. В декабре 2024 года он был включен в Международный зал славы бокса.
За свою карьеру Проводников встречался с такими известными боксерами, как Тимоти Брэдли, Майк Альварадо, Крис Алджиери и Лукас Маттиссе. В 30 боях в профессиональном боксе на его счету 25 побед (18 - нокаутом) и пять поражений.
Кремлев назначил легендарного Пакьяо вице-президентом IBA
27 октября 2025, 16:50