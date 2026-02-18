Фильм "Острые козырьки: Бессмертный человек" — дата выхода, сюжет, актеры

МОСКВА — РИА Новости. "Острые козырьки: Бессмертный человек" (Peaky Blinders: The Immortal Man) — это полнометражное продолжение культового сериала и финальная глава истории семьи Шелби. Фильм выйдет в кинотеатрах 6 марта 2026 года, а уже через две недели доберется до Netflix.

Автор проекта Стивен Найт сознательно отказался от производства седьмого сезона, выбрав формат большого кино, который позволил расширить масштаб повествования и усилить драматический эффект финала.

События переносятся в 1940 год, на фоне разгорающейся Второй мировой войны. Европа погружается в хаос, а Бирмингем существует под постоянной угрозой авиаударов. Фильм заметно расширит привычные рамки сериала, превращая личные драмы героев в часть глобального исторического перелома.

Факты о фильме Оригинальное название Peaky Blinders: The Immortal Man Русское название Острые козырьки: Бессмертный человек Жанры криминальная драма, исторический, военный Дата выхода в кинотеатрах 6 марта 2026 Премьера на Netflix 20 марта 2026 Страна производства Великобритания, Франция, США Сценарист и продюсер Стивен Найт Режиссер Том Харпер В ролях Киллиан Мерфи, Ребекка Фергюсон, Тим Рот, Стивен Грэм, Барри Кеоган, Софи Рандл, Нед Деннехи, Пакки Ли, Иэн Пек, Джей Ликурго и др. Студии BBC Films, Banijay Entertainment, Caryn Mandabach Productions Продолжительность 1ч. 52 мин. (112 мин.) Рейтинг R, 18+

Дата выхода фильма

"Острые козырьки: Бессмертный человек" стартует в кинотеатрах 6 марта 2026 года, но не повсеместно — прокат будет ограниченным и затронет лишь отдельные страны и крупные города. Фильм покажут в избранных залах, делая ставку на эффект события и живой интерес публики перед онлайн-премьерой. Для поклонников сериала это редкая возможность увидеть Томми Шелби на большом экране. Ограниченный прокат помогает сохранить ощущение "большого кино" и подчеркнуть статус проекта, даже если его основная аудитория ориентирована на домашний просмотр.

Информации о том, состоится ли показ фильма в России, на данный момент нет. Официальные источники не подтверждали участие российского рынка в ограниченном прокате.

Когда фильм выйдет на Netflix

20 марта 2026 года фильм станет доступен для глобального просмотра на стриминговой платформе Netflix. Это единый международный релиз, при котором подписчики сервиса по всему миру смогут посмотреть картину в любое удобное время. Двухнедельная пауза между кинотеатрами и стримингом позволяет мягко соединить оба формата — большой экран и домашний просмотр, что сегодня становится стандартом для крупных релизов.

Причины выбора такой гибридной модели проката очевидны. Во-первых, это подогревает интерес и запускает обсуждение в медиа и среди фанатов. Во-вторых, кинотеатры работают как мощный рекламный инструмент перед массовым выходом онлайн. И наконец, такой подход полностью соответствует современным трендам киноиндустрии, где важны и событие, и максимальный цифровой охват.

О чем фильм?

Действие фильма развернется в Бирмингеме 1940 года, в разгар Второй мировой войны, когда Европа уже погружена в масштабный вооруженный конфликт. По официальному синопсису Netflix, история продолжает путь Томми Шелби спустя годы после завершения шестого сезона сериала, перенося героя в новую эпоху. Военные реалии становятся не просто фоном, а активной частью повествования. Жанрово фильм сочетает элементы военной драмы и криминального кино. Разрушенный войной город становится пространством, где герои вынуждены мыслить иначе, чем в рамках локальных конфликтов. Исторический контекст придает фильму дополнительную достоверность и усилит атмосферу хаоса, риска и моральной неопределенности. Бирмингем действительно пережил серию бомбардировок со стороны Люфтваффе в период Блица 1940–1941 годов, когда немецкая авиация систематически атаковала промышленные центры Великобритании.

© Netflix Кадр из фильма "Острые козырьки: Бессмертный человек" © Netflix Кадр из фильма "Острые козырьки: Бессмертный человек"

Возвращение Томми Шелби

Томми Шелби снова оказывается перед выбором, в котором личное тесно связано с судьбой страны. Отдельное внимание уделено его возвращению из изгнания: после попытки оставить прошлое позади он вынужден вновь включиться в игру. Официальное описание указывает на "самое разрушительное испытание" героя, связанное с военным временем. Сюжет также предполагает участие Шелби в скрытых операциях и контактах с государственными структурами, что расширяет привычный криминальный нарратив до уровня шпионской драмы. В центре остается внутренний конфликт Томми — между жестким лидером и человеком, ищущим смысл в мире, где война стирает границы между моралью, властью и выживанием.

Актеры и роли

· Киллиан Мерфи — Том Шелби

· Стивен Грэм — Хейден Стэгг

· Ребекка Фергюсон

· Барри Кеоган

· Тим Рот

· Софи Рандл — Ада Торн

· Нед Деннехи — Чарли Стронг

· Руби Серкис — Агнес Шелби

· Джей Ликурго

· Пэки Ли — Джонни Догс

· Иэн Пек — Керли

· Сэм Бейкер-Джонс — Джейк (Пики)

· Сэмми Джонас Хини — полисмен

· Энди Эм Миллиган — Пантер

· Марк Уилкинсон — путешественник

· Макс Кейвенам — офицер

· Каспер Хилтон-Хилле — Карл Торн

· Маурисио Книпп-Армийо — охранник СС

· Жан-Паскаль Энеман

· Дэррил Лейн

· Стивен Пис

Киллиан Мерфи снова в роли Томми

Роль Томми Шелби в фильме вновь исполняет Киллиан Мерфи, бессменный исполнитель образа на протяжении шести сезонов сериала. Его возвращение стало главным событием анонса проекта и одним из факторов, определяющих интерес к картине. На момент старта съемок Мерфи уже обладал статусом лауреата премии "Оскар" за работу в фильме "Оппенгеймер", где он сыграл Дж. Роберта Оппенгеймера. Это признание усилило вес его возвращения к культовой роли. В интервью актер подчеркнул, что для него важно вновь сотрудничать со Стивеном Найтом и Томом Харпером, назвав фильм проектом для поклонников. Дополнительно он участвует в производстве как продюсер.

© BBC Television Centre (2013–2022) Кадр из сериала "Острые козырьки" © BBC Television Centre (2013–2022) Кадр из сериала "Острые козырьки"

Также в проект возвращаются Софи Рандл, Стивен Грэм, Нед Деннехи, Пэки Ли, Иэн Пек и Джей Ликурго, продолжая линии своих героев из оригинального сериала.

Новые персонажи фильма

К актерскому составу присоединились новые имена, роли которых пока не раскрываются. Ребекка Фергюсон, известная по крупным международным проектам, вошла в команду летом 2024 года. Барри Кеоган исполнит нового персонажа, а Тим Рот, актер с обширной фильмографией, подтвердил участие осенью того же года.

Есть ли трейлер фильма?

Официальный тизер фильма "Острые козырьки: Бессмертный человек" вышел 24 декабря 2025 года на YouTube-канале Netflix, приурочив релиз к рождественским праздникам.

Тизер не раскрывает подробностей сюжета, но задает мрачный и напряженный тон будущего фильма. Бирмингем 1940 года показан сквозь дым и разрушения, под тревожное музыкальное сопровождение, создающее атмосферу надвигающейся катастрофы. В кадре появляется Томми Шелби в исполнении Киллиана Мерфи, сохранивший узнаваемый визуальный стиль, но с более тяжелым эмоциональным оттенком.

Прозвучавшая в тизере фраза о том, что герой "уже не тот человек", подчеркивает его внутреннюю трансформацию и конфликт. Визуальный ряд указывает на смещение акцента в сторону масштабной исторической драмы.

Связь фильма с сериалом "Острые козырьки"

Фильм "Острые козырьки: Бессмертный человек" продолжает сюжет оригинального сериала, который завершился шестым сезоном в 2022 году, поставив точку в девятилетней телевизионной истории.

Финал шестого сезона стал кульминацией всей сериальной арки Томми Шелби. Герой пережил смерть Полли, расправился с врагами и столкнулся с диагнозом неизлечимой болезни. Однако в решающей сцене выяснилось, что болезнь была вымышленной и использовалась как инструмент давления. Разобравшись в происходящем, Томми сознательно отказывается от прежней жизни. Он уезжает, символически закрывая криминальную главу своей биографии. Сезон завершился не смертью героя, а внутренним переломом и ощущением завершенного цикла.

Шестой сезон дал развязку нескольким важным конфликтам: Томми оказался на грани психологического слома и выбрал иной путь; семья Шелби столкнулась с последствиями внутренних расколов и потерь; противостояние с Майклом Греем закончилось трагически и бесповоротно. При этом финал намеренно оставил пространство для развития. Фильм должен ответить на вопросы о месте Томми в мире войны, его новых союзах и противниках и показать, как личная судьба героя вписывается в ход мировой истории.

Идея седьмого сезона обсуждалась, но в итоге от нее отказались. Найт неоднократно говорил, что история в телевизионном формате завершена. Полнометражный фильм дает возможность вывести персонажа в совершенно иной масштаб. Именно поэтому проект задуман как самостоятельное продолжение, а не очередной сезон.

Будет ли продолжение или спин-офф?

Полнометражный фильм "Острые козырьки: Бессмертный человек" станет кульминацией истории знакомых героев, однако это не означает окончание всей франшизы. Мир "Острых козырьков" продолжит развиваться: Netflix и создатель проекта подтвердили запуск новых историй.

В октябре 2025 года Netflix совместно с BBC официально заказали новый сериал-продолжение. Проект будет состоять из двух сезонов, ориентированных именно на телевизионный формат. Сюжет нового сериала перенесет зрителей в 1953 год — спустя более десяти лет после событий фильма "Острые козырьки: Бессмертный человек". В центре повествования окажется послевоенный Бирмингем, переживающий масштабную реконструкцию, и страна, входящая в эпоху политических и экономических перемен. Официальное описание подчеркивает, что история будет строиться вокруг борьбы за влияние на восстановление города. Это новое поле конфликта, где старые криминальные структуры сталкиваются с обновленными формами власти и контроля.

Ключевыми персонажами станут представители следующего поколения семьи Шелби. Их путь будет разворачиваться в иной реальности, где прежние правила больше не работают. При этом связь с оригиналом сохранится: Киллиан Мерфи числится среди исполнительных продюсеров, хотя основной акцент сделан на новых героях.

© Netflix / Robert Viglasky Ребекка Фергюсон в фильме "Острые козырьки: Бессмертный человек" © Netflix / Robert Viglasky Ребекка Фергюсон в фильме "Острые козырьки: Бессмертный человек"

Почему фильм важен для франшизы

"Острые козырьки: Бессмертный человек" — это кульминация десятилетней истории "Острых козырьков". После финала шестого сезона фанаты ждали продолжения почти четыре года, и фильм станет тем самым долгожданным финальным аккордом для сюжетной линии Томми Шелби.

При этом масштаб заметно вырос: война 1940-х выводит героев из привычного криминального мира в пространство глобальных угроз и моральных выборов. Стивен Найт называет фильм завершением этой главы истории, но не всей вселенной — Netflix уже готовит новые проекты, развивающие мир "Острых козырьков" дальше.

Часто задаваемые вопросы

Когда выйдет фильм?

Фильм "Острые козырьки: Бессмертный человек" выходит 6 марта 2026 года в ограниченный кинопрокат, а затем 20 марта 2026 года выйдет на Netflix для глобального просмотра.

Где смотреть?

Картина будет сначала показана в выбранных кинотеатрах, а затем станет доступна во всем мире на Netflix.

Это продолжение 6-го сезона?

Да — фильм является прямым продолжением сюжета сериала, который завершился в 2022 году.

Будет ли 7-й сезон?

Официально седьмого сезона сериала не планируется — вместо него история продолжится через фильм, а затем отдельный сериал с новым поколением Шелби, действие которого развернется в 1953 году.