Роспотребнадзор назвал животных, которые могут переносить оспу обезьян

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Путешественникам нужно избегать контакта с животными - носителями вируса оспы обезьян, особенно с грызунами и приматами, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

