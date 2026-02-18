Рейтинг@Mail.ru
Роспотребнадзор назвал животных, которые могут переносить оспу обезьян - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:08 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/ospa-2075080059.html
Роспотребнадзор назвал животных, которые могут переносить оспу обезьян
Роспотребнадзор назвал животных, которые могут переносить оспу обезьян - РИА Новости, 18.02.2026
Роспотребнадзор назвал животных, которые могут переносить оспу обезьян
Путешественникам нужно избегать контакта с животными - носителями вируса оспы обезьян, особенно с грызунами и приматами, сообщили журналистам в пресс-службе... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T00:08:00+03:00
2026-02-18T00:08:00+03:00
общество
санкт-петербург
таиланд
московская область (подмосковье)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835521657_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_835b56f735b449cc05366d60f158f258.jpg
https://ria.ru/20260216/ospa-2074614880.html
санкт-петербург
таиланд
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835521657_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_477a3ab8e67438e3b6e73fad89c3774a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, санкт-петербург, таиланд, московская область (подмосковье), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Санкт-Петербург, Таиланд, Московская область (Подмосковье), Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Роспотребнадзор назвал животных, которые могут переносить оспу обезьян

Туристов призвали не контактировать с грызунами и приматами из-за оспы обезьян

© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкОбезьяны
Обезьяны - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Фотохост Конгресса молодых учёных
Перейти в медиабанк
Обезьяны. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Путешественникам нужно избегать контакта с животными - носителями вируса оспы обезьян, особенно с грызунами и приматами, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее межрегиональное управление Роспотребнадзора сообщило, что два лабораторно подтвержденных случая заболевания оспой обезьян выявлено в Петербурге у граждан, вернувшихся из Таиланда. Заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, их состояние удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует. В начале февраля в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили три пациента с оспой обезьян, двух уже выписали.
"Пребывая в зарубежных поездках, гражданам следует избегать контакта с животными, которые могут быть носителями вируса, в особенности с грызунами и приматами", - сообщили в ведомстве.
Геннадий Онищенко на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Онищенко назвал причину появления оспы обезьян в России
16 февраля, 09:55
 
ОбществоСанкт-ПетербургТаиландМосковская область (Подмосковье)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала