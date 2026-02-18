https://ria.ru/20260218/olimpiakos-bayer-smotret-onlayn-2074775871.html
"Олимпиакос" – "Байер": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 18 февраля
Греческий "Олимпиакос" и немецкий "Байер" встретятся в первом матче стыкового раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/26. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
