Число регистраций в ОК за неделю выросло на 20% - РИА Новости, 18.02.2026
11:29 18.02.2026 (обновлено: 11:30 18.02.2026)
Число регистраций в ОК за неделю выросло на 20%
Число регистраций в ОК за неделю выросло на 20%
2026
одноклассники, соцсети
Одноклассники, Соцсети

"Одноклассники". Архивное фото
В период с 11 по 16 февраля 2026 года Одноклассники зафиксировали рост регистраций на площадке. В среднем с 11 по 16 февраля число регистраций и запросов на восстановление профиля на площадке растет на 15-20% по сравнению с аналогичными периодами прошлой и позапрошлой недель.
Максимальная динамика роста пришлась на 11–13 февраля на фоне запуска на платформе активностей, ориентированных на поколение "зумеров": например, спецпроекта в официальной группе соцсети "Все ОК!" и ряда интеграций у оригинальных авторов площадки. Основную долю новых регистраций обеспечила аудитория 18–25 лет.
 
