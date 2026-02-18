https://ria.ru/20260218/odnoklassniki--2075147466.html
Число регистраций в ОК за неделю выросло на 20%
Число регистраций в ОК за неделю выросло на 20% - РИА Новости, 18.02.2026
Число регистраций в ОК за неделю выросло на 20%
В период с 11 по 16 февраля 2026 года Одноклассники зафиксировали рост регистраций на площадке. В среднем с 11 по 16 февраля число регистраций и запросов на... РИА Новости, 18.02.2026
одноклассники
соцсети
одноклассники, соцсети