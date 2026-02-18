https://ria.ru/20260218/obrushenie-2075168173.html
Стала известна причина обрушения кровли склада в Зеленодольске
Стала известна причина обрушения кровли склада в Зеленодольске - РИА Новости, 18.02.2026
Стала известна причина обрушения кровли склада в Зеленодольске
Обрушение кровли склада в Зеленодольске произошло из-за снега на площади 500 квадратных метров, пострадал работник, он госпитализирован, сообщается в... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:34:00+03:00
2026-02-18T12:34:00+03:00
2026-02-18T13:12:00+03:00
происшествия
зеленодольск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075182991_0:170:3199:1969_1920x0_80_0_0_218996a6e3a0e42cfee5d6712dc0af03.jpg
https://ria.ru/20260217/vzryv-2075065478.html
зеленодольск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075182991_236:0:2965:2047_1920x0_80_0_0_2de1e7f05de8ced0343bf667f685f121.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, зеленодольск
Происшествия, Зеленодольск
Стала известна причина обрушения кровли склада в Зеленодольске
Кровля склада в Зеленодольске обрушилась из-за снега