Стала известна причина обрушения кровли склада в Зеленодольске
12:34 18.02.2026 (обновлено: 13:12 18.02.2026)
Стала известна причина обрушения кровли склада в Зеленодольске
происшествия, зеленодольск
Происшествия, Зеленодольск
Стала известна причина обрушения кровли склада в Зеленодольске

Кровля склада в Зеленодольске обрушилась из-за снега

© РИА Новости / Максим Платонов | Перейти в медиабанкОбстановка на территории распределительного центра "Магнит", в одном из зданий которого произошло обрушение кровли. 18 февраля 2026
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Обрушение кровли склада в Зеленодольске произошло из-за снега на площади 500 квадратных метров, пострадал работник, он госпитализирован, сообщается в Telegram-канале прокуратуры Татарстана.
"По предварительным данным, 18 февраля 2025 года примерно в 10.14 произошло обрушение кровли складского помещения распределительного центра площадью свыше 500 квадратных метров. В результате пострадал один работник, который госпитализирован в учреждение здравоохранения. Предварительная причина происшествия - снеговая нагрузка. В настоящее время проводится разбор завалов", - говорится в сообщении.
Кадры с места происшествия в Сертолово - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Появились кадры с места обрушения здания военной полиции в Сертолово
17 февраля, 21:23
 
