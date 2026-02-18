https://ria.ru/20260218/obrushenie-2075143172.html
В Татарстане обрушилась кровля трехэтажного склада
18.02.2026
В Татарстане обрушилась кровля трехэтажного склада
В городе Зеленодольске в Татарстане обрушилась кровля склада, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В городе Зеленодольске в Татарстане обрушилась кровля склада, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"Поступило сообщение об обрушении кровли в трехэтажном здании по адресу: город Зеленодольск
, улица Машиностроителей, 10", — говорится в релизе.
На место происшествия направили пожарных и спасателей — 82 человека и 27 единиц техники.
По информации прокуратуры Татарстана, площадь обрушения составила более 500 квадратных метров. Его причиной стала нагрузка из-за снега. Пострадал один человек, он находится в больнице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, прокуратура взяла его на контроль.