В Татарстане обрушилась кровля трехэтажного склада - РИА Новости, 18.02.2026
11:11 18.02.2026 (обновлено: 12:37 18.02.2026)
В Татарстане обрушилась кровля трехэтажного склада
В городе Зеленодольске в Татарстане обрушилась кровля склада, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 18.02.2026
© Фото : ГУ МЧС России по ТатарстануРаспределительный центр "Магнит" в Зеленодольске, где произошло обрушение части кровли
Распределительный центр "Магнит" в Зеленодольске, где произошло обрушение части кровли
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. В городе Зеленодольске в Татарстане обрушилась кровля склада, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС.
"Поступило сообщение об обрушении кровли в трехэтажном здании по адресу: город Зеленодольск, улица Машиностроителей, 10", — говорится в релизе.
На место происшествия направили пожарных и спасателей — 82 человека и 27 единиц техники.
По информации прокуратуры Татарстана, площадь обрушения составила более 500 квадратных метров. Его причиной стала нагрузка из-за снега. Пострадал один человек, он находится в больнице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности, прокуратура взяла его на контроль.
