В Новосибирске врачи удалили у подростка раздувшуюся почку
14:26 18.02.2026
В Новосибирске врачи удалили у подростка раздувшуюся почку
В Новосибирске врачи удалили у подростка раздувшуюся почку - РИА Новости, 18.02.2026
В Новосибирске врачи удалили у подростка раздувшуюся почку
Профосмотр перед устройством на работу спас жизнь 17-летнему юноше из Новосибирска, у которого на УЗИ обнаружили почку, раздувшуюся до размеров пятилитровой... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T14:26:00+03:00
2026-02-18T14:27:00+03:00
происшествия
новосибирск
новосибирская область
новосибирск
новосибирская область
В Новосибирске врачи удалили у подростка раздувшуюся почку

Почку размером с пятилитровую бутыль удалили у юноши в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 18 фев – РИА Новости. Профосмотр перед устройством на работу спас жизнь 17-летнему юноше из Новосибирска, у которого на УЗИ обнаружили почку, раздувшуюся до размеров пятилитровой бутыли, сообщает минздрав Новосибирской области.
"Это была случайная находка. Парень к нам поступил из амбулаторного звена. Он устраивался на работу. Ему перед трудоустройством сделали УЗИ, нашли объемное образование в брюшной полости. Мы стали обследовать, оказалось, что это гидронефроз левой почки с отсутствием паренхимы (основная ткань органа, выполняющая его функции)", – рассказала детский хирург-уролог Ирина Живолуп, ее слова приводятся в сообщении минздрава.
Гидронефроз – это заболевание почки, которое характеризуется нарастающим расширением ее полостей, атрофией почечной паренхимы в результате нарушения циркуляции крови и оттока мочи из почки. Часто гидронефроз длительное время протекает бессимптомно и обнаруживается случайно при ультразвуковом обследовании.
"У нашего пациента почка достигла размеров пятилитровой бутылки! Она занимала почти весь объем живота и давила на все соседние органы. Это была настоящая "бомба замедленного действия": любая травма, случайный удар в живот – и мешок мог разорваться внутри", – рассказали в детской горбольнице №1 Новосибирска.
Операцию провели сразу три хирурга. Им пришлось откачивать всю скопившуюся жидкость через четыре небольших прокола, а затем удалить орган. Пациент идет на поправку и после выписки он сможет выйти на работу, отметили в облминздраве.
