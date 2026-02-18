В Новосибирске врачи удалили у подростка раздувшуюся почку

НОВОСИБИРСК, 18 фев – РИА Новости. Профосмотр перед устройством на работу спас жизнь 17-летнему юноше из Новосибирска, у которого на УЗИ обнаружили почку, раздувшуюся до размеров пятилитровой бутыли, сообщает Профосмотр перед устройством на работу спас жизнь 17-летнему юноше из Новосибирска, у которого на УЗИ обнаружили почку, раздувшуюся до размеров пятилитровой бутыли, сообщает минздрав Новосибирской области

"Это была случайная находка. Парень к нам поступил из амбулаторного звена. Он устраивался на работу. Ему перед трудоустройством сделали УЗИ, нашли объемное образование в брюшной полости. Мы стали обследовать, оказалось, что это гидронефроз левой почки с отсутствием паренхимы (основная ткань органа, выполняющая его функции)", – рассказала детский хирург-уролог Ирина Живолуп, ее слова приводятся в сообщении минздрава.

Гидронефроз – это заболевание почки, которое характеризуется нарастающим расширением ее полостей, атрофией почечной паренхимы в результате нарушения циркуляции крови и оттока мочи из почки. Часто гидронефроз длительное время протекает бессимптомно и обнаруживается случайно при ультразвуковом обследовании.

"У нашего пациента почка достигла размеров пятилитровой бутылки! Она занимала почти весь объем живота и давила на все соседние органы. Это была настоящая "бомба замедленного действия": любая травма, случайный удар в живот – и мешок мог разорваться внутри", – рассказали в детской горбольнице №1 Новосибирска