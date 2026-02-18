Рейтинг@Mail.ru
Издержки мошенников должны быть выше выгоды, заявил Набиуллина - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:44 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/nabiullina-2075170526.html
Издержки мошенников должны быть выше выгоды, заявил Набиуллина
Издержки мошенников должны быть выше выгоды, заявил Набиуллина - РИА Новости, 18.02.2026
Издержки мошенников должны быть выше выгоды, заявил Набиуллина
Информация о дропперах должна быстро попадать в базу данных ЦБ РФ, с тем чтобы издержки вредоносной деятельности мошенников превышали получаемую ими выгоду,... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:44:00+03:00
2026-02-18T12:44:00+03:00
технологии
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024179737_0:81:2047:1232_1920x0_80_0_0_21a6032dca7f834863d83b2ee2cd79e0.jpg
https://ria.ru/20260218/nabiullina-2075166819.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024179737_0:75:2047:1610_1920x0_80_0_0_28a31bed1702ae67bbd23d5944471240.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Технологии, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Издержки мошенников должны быть выше выгоды, заявил Набиуллина

Набиуллина заявила, что совокупные издержки мошенников должны перекрывать выгоду

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГлава Банка России Эльвира Набиуллина
Глава Банка России Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Глава Банка России Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 фев - РИА Новости. Информация о дропперах должна быстро попадать в базу данных ЦБ РФ, с тем чтобы издержки вредоносной деятельности мошенников превышали получаемую ими выгоду, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«
"Сейчас в большинстве случаев "дроп-комплект", есть такое даже понятие "дроп-комплект", он стоит дороже, чем похищенная сумма, и наша задача - свести к минимуму шансы мошенников использовать одну и ту же карту дважды. Для этого нужно, чтобы реквизиты дропперов попадали в нашу базу данных быстро. Скорость реакции очень важна и должна стать общим приоритетом с тем, чтобы совокупные издержки мошенников перекрывали их выгоды", - заявила она на форуме "Кибербезопасность в финансах".
Ранее на форуме глава регулятора отметила, что ощущает "осторожный оптимизм" в сфере борьбы с мошенниками.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Набиуллина заявила об "осторожном оптимизме" в борьбе с мошенниками
Вчера, 12:29
 
ТехнологииЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала