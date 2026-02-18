https://ria.ru/20260218/nabiullina-2075170526.html
Издержки мошенников должны быть выше выгоды, заявил Набиуллина
Издержки мошенников должны быть выше выгоды, заявил Набиуллина - РИА Новости, 18.02.2026
Издержки мошенников должны быть выше выгоды, заявил Набиуллина
Информация о дропперах должна быстро попадать в базу данных ЦБ РФ, с тем чтобы издержки вредоносной деятельности мошенников превышали получаемую ими выгоду,... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T12:44:00+03:00
2026-02-18T12:44:00+03:00
2026-02-18T12:44:00+03:00
технологии
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024179737_0:81:2047:1232_1920x0_80_0_0_21a6032dca7f834863d83b2ee2cd79e0.jpg
https://ria.ru/20260218/nabiullina-2075166819.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/14/2024179737_0:75:2047:1610_1920x0_80_0_0_28a31bed1702ae67bbd23d5944471240.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Технологии, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Издержки мошенников должны быть выше выгоды, заявил Набиуллина
Набиуллина заявила, что совокупные издержки мошенников должны перекрывать выгоду