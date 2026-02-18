Издержки мошенников должны быть выше выгоды, заявил Набиуллина

«

"Сейчас в большинстве случаев "дроп-комплект", есть такое даже понятие "дроп-комплект", он стоит дороже, чем похищенная сумма, и наша задача - свести к минимуму шансы мошенников использовать одну и ту же карту дважды. Для этого нужно, чтобы реквизиты дропперов попадали в нашу базу данных быстро. Скорость реакции очень важна и должна стать общим приоритетом с тем, чтобы совокупные издержки мошенников перекрывали их выгоды", - заявила она на форуме "Кибербезопасность в финансах".