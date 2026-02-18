Рейтинг@Mail.ru
Субъекты МСП составляют около 60% участников федпроекта в Москве
09:10 18.02.2026
Субъекты МСП составляют около 60% участников федпроекта в Москве
Субъекты МСП составляют около 60% участников федпроекта в Москве
За время реализации проекта Производительность труда", который действует в Москве с 2022 года, его участниками стали 344 субъекта малого и среднего бизнеса из... РИА Новости, 18.02.2026
Субъекты МСП составляют около 60% участников федпроекта в Москве

Заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы Мария Багреева. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. За время реализации проекта Производительность труда", который действует в Москве с 2022 года, его участниками стали 344 субъекта малого и среднего бизнеса из различных отраслей экономики, их доля в общем количестве участников составила 60%, заявила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
Заммэра отметила, что у субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) есть большие резервы для увеличения производительности труда. Участие в федпроекте помогает им сделать работу более эффективной за счет поиска внутренних резервов, а также интегрировать в деятельность управленческие практики – они помогают предприятиям расти на новый уровень.
"За четыре года к проекту "Производительность труда" присоединились 344 столичных представителя малого и среднего предпринимательства, из которых 311 уже завершили внедрение бережливых технологий при участии экспертов правительства Москвы. Они увеличили производство продукции на человека в среднем на 53% и на треть сократили время протекания процессов и объем незавершенного производства", – приводит пресс-служба департамента слова Багреевой.
Она отметила, что совокупный экономический эффект для предприятий составил более 7,5 миллиарда рублей.
Среди субъектов малого и среднего бизнеса, участвующих в федпроекте, порядка 65% действуют в обрабатывающей отрасли. В сфере торговли работают 12%, по 5% – в сферах туризма и строительства.
Для тех компаний, которые из-за размера бизнеса не могут принять участие в федпроекте, столица запустила различные образовательные программы. Например, благодаря бесплатному базовому курсу "Свое дело: новый уровень" у предпринимателей есть возможность узнать о принципах бережливого производства, выявлении потерь и диагностике процессов. Бесплатная углубленная программа "Свое дело: новый уровень ПРО" поможет внедрить изменения в бизнес-процессы компаний: участники выполняют практические задания и получают онлайн-консультации. В настоящее время обучение по программам проходят порядка 600 предпринимателей.
С 2022 по 2024 годы в столице за счет городского бюджета функционировал нацпроект "Производительность труда". С 2025 года московские компании продолжают повышать производительность труда в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика" (федеральный проект "Производительность труда"). По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в проекте участвуют 535 столичных компаний. Федпроект реализуется за счет средств столичного бюджета.
Ранее Багреева рассказала, что заказчики из Москвы и других регионов России подписали на Портале поставщиков свыше 600 тысяч контрактов.
Пустой кабинет в офисе - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Почти 110 субъектов МСП появилось в Забайкалье в январе
16 февраля, 12:26
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиМария БагрееваМоскваПоддержка бизнеса
 
 
