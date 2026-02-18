https://ria.ru/20260218/moshennichestvo-2075160506.html
Набиуллина рассказала о снижении объемов кредитного мошенничества
Объемы кредитного мошенничества в РФ в 2025 году по сравнению с 2024 годом упали на 40%, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 18.02.2026
