В МВД предупредили о мошенниках, продающих вещи в домовых чатах

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мошенники публикуют в домовых чатах объявления по продаже вещей, просят перевести деньги в качестве залога, а после пропадают, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Злоумышленники выкладывают объявление о продаже вещей в домовой чат в мессенджере, представляясь соседями и тем самым втираясь в доверие к покупателю", - говорится в материалах.