В МВД предупредили о мошенниках, продающих вещи в домовых чатах - РИА Новости, 18.02.2026
04:32 18.02.2026
В МВД предупредили о мошенниках, продающих вещи в домовых чатах
Мошенники публикуют в домовых чатах объявления по продаже вещей, просят перевести деньги в качестве залога, а после пропадают, следует из материалов МВД РФ
общество
мошенники
мошенничество
россия
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
общество, мошенники, мошенничество, россия
Общество, мошенники, Мошенничество, Россия
В МВД предупредили о мошенниках, продающих вещи в домовых чатах

РИА Новости: мошенники в домовых чатах просят деньги в залог при продаже вещей

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мошенники публикуют в домовых чатах объявления по продаже вещей, просят перевести деньги в качестве залога, а после пропадают, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Злоумышленники выкладывают объявление о продаже вещей в домовой чат в мессенджере, представляясь соседями и тем самым втираясь в доверие к покупателю", - говорится в материалах.
Добавляется, что мошенники просят граждан перевести деньги якобы в качестве залога и убеждают, что заказ оформлен. Однако после внесения залога злоумышленники просто перестают выходить на связь.
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
"Не надейся на себя". Как заранее обезопаситься от мошенников
11 октября 2025, 08:00
 
Общество мошенники Мошенничество Россия
 
 
