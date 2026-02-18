https://ria.ru/20260218/moshennichestvo-2075101076.html
В МВД предупредили о мошенниках, продающих вещи в домовых чатах
В МВД предупредили о мошенниках, продающих вещи в домовых чатах - РИА Новости, 18.02.2026
В МВД предупредили о мошенниках, продающих вещи в домовых чатах
Мошенники публикуют в домовых чатах объявления по продаже вещей, просят перевести деньги в качестве залога, а после пропадают, следует из материалов МВД РФ, с... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T04:32:00+03:00
2026-02-18T04:32:00+03:00
2026-02-18T04:32:00+03:00
общество
мошенники
мошенничество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100540/85/1005408564_0:0:2700:1519_1920x0_80_0_0_8c3875705059bec606d24b88b2805b8c.jpg
https://ria.ru/20251011/moshenniki-2047284842.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100540/85/1005408564_231:0:2631:1800_1920x0_80_0_0_5093445f48ff421aa2df8b65f75661ac.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мошенники, мошенничество, россия
Общество, мошенники, Мошенничество, Россия
В МВД предупредили о мошенниках, продающих вещи в домовых чатах
РИА Новости: мошенники в домовых чатах просят деньги в залог при продаже вещей
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мошенники публикуют в домовых чатах объявления по продаже вещей, просят перевести деньги в качестве залога, а после пропадают, следует из материалов МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Злоумышленники выкладывают объявление о продаже вещей в домовой чат в мессенджере, представляясь соседями и тем самым втираясь в доверие к покупателю", - говорится в материалах.
Добавляется, что мошенники просят граждан перевести деньги якобы в качестве залога и убеждают, что заказ оформлен. Однако после внесения залога злоумышленники просто перестают выходить на связь.